Militaire: Des hommes armés tuent un casque bleu pakistanais de l’ONU dans l’est du Congo

Le soldat grièvement blessé, identifié uniquement comme étant Babar, âgé de 35 ans, a été transporté d’urgence à l’unité médicale de l’armée pakistanaise la plus proche, mais il est décédé plus tard.

Le Pakistan fait partie d’une force de maintien de la paix de l’ONU de plus de 16 000 soldats et policiers appelée la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO). Il a débuté en juillet 2010 et vise à protéger les civils, à dissuader les groupes armés et à contribuer à la construction d’institutions et de services de l’État.