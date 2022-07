Milind Soman réagit au FIR contre l’acteur de Gully Boy pour sa séance photo nue

L’idole de Bollywood, Ranveer Singh, a récemment atterri dans une soupe juridique lorsqu’un FIR a été déposé contre lui pour “avoir blessé les sentiments des femmes” après que des photos de sa séance photo nue pour un magazine aient éclaté sur Internet. Alors que d’une part une partie des utilisateurs des médias sociaux et de l’industrie cinématographique ont soutenu le choix de Ranveer de tout dévoiler, une autre partie des internautes a brutalement trollé l’acteur et l’a qualifié de “sans vergogne” pour avoir fait une séance photo “obscène”.

Pendant ce temps, la co-vedette de Ranveer’s Gully Boy Alia Bhatt, son ami proche Arjun Kapoor, l’actrice Vidya Balan, entre autres, ont soutenu l’acteur. La star récente à apporter son soutien à Ranveer et à louer ses photos est l’acteur et passionné de fitness Milind Soman.

Pour les non-initiés, en 1995, Milind Soman a été l’un des premiers acteurs-modèles à avoir osé faire une séance photo nue pour une publicité avec Madhu Sapre. Milind Soman a également fait face à des problèmes juridiques pour le tournage controversé et l’affaire a duré 14 longues années. Récemment, lorsque Milind a pris sa poignée de médias sociaux à l’occasion de son 55e anniversaire, il a laissé tomber une photo de lui-même courant nu sur une plage de Goa. L’acteur a de nouveau été trollé et un FIR a été déposé contre lui en vertu de l’article 294 (obscénité) du Code pénal indien, ainsi que d’autres articles pertinents de la loi sur les technologies de l’information.

Maintenant, réagissant à la séance photo nue de Ranveer Singh, tout en parlant à ETimes, Milind Soman a déclaré qu’il pense qu’un débat est bon et que le fait que tout le monde a une opinion est bon. il dit : “Il y a beaucoup de gens qui ont aimé les photos, et puis il y a des gens qui ne les ont pas aimées et c’est bien.”

Milind a ajouté que dans l’histoire de la race humaine, il n’y a jamais eu de moment où tout le monde a aimé tout et qu’il y aura toujours des personnes qui s’y opposeront. “Même lorsque les temples de Khajuraho et tous ont été sculptés, dont nous parlons de tout cela comme faisant partie de la culture hindoue, et qu’ils ont des gens nus dessus qui font des choses, même à cette époque, il y avait peut-être des gens qui s’opposaient à ce que nous ne le fassions pas. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui s’opposent à beaucoup de choses. Je veux dire, ça va, on s’en soucie ? » il a dit.

Se souvenant de sa séance photo, Milind a déclaré que même lorsqu’il avait fait la séance photo, il y avait beaucoup de “bruit”. Il a en outre déclaré au portail : “… il y a eu une affaire qui a duré 14 ans et nous avons été acquittés. Mais ce n’est pas grave, j’ai encore tourné nu après cela et avant cela aussi. Quelle importance cela a-t-il ? Chaque fois qu’il y a une discussion et débat, les choses s’améliorent.”

“S’il existe une loi qui dit que ce que Ranveer Singh a fait est mal, alors laissez la loi agir. Même lorsqu’il n’y avait pas de médias sociaux au moment de cette annonce de chaussures en 1995, la loi était là et elle a fait ce qu’elle devait faire et c’était tout. Je ne me suis pas plaint… d’accord, je me suis plaint, mais vous devez le prendre. Les gens discuteront de vos actions et diront : « Nous pensons que vous avez tort » ou « Nous pensons que vous avez raison ». et incroyable”. Ils diront ce qu’ils ont à dire. Je pense que c’est incroyable. En tant que personne occupant le poste ou occupant ce poste depuis plus de 30 ans maintenant, je dirais que c’est incroyable”, a conclu Milind Soman.