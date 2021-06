Milind Soman raconte comment il a arrêté de fumer et incite les fans à partager leur histoire

Le mannequin devenu acteur et passionné de fitness, Milind Soman, a récemment utilisé son compte Instagram pour parler de sa dépendance au tabac et de la façon dont il a réussi à l’arrêter.

Dans un nouveau post Instagram un jour après la Journée mondiale sans tabac le lundi 31 mai, Milind, tout en déclarant que fumer était la chose la plus stupide qu’il ait jamais faite, a révélé qu’il avait commencé à fumer à 32 ans, lors du tournage de la science-fiction. Série télévisée ‘Capitaine Vyom’.

Il a en outre mentionné qu’il devenait rapidement dépendant et finirait par fumer 20 à 30 cigarettes par jour.

Il a ajouté qu’il était difficile d’arrêter et que cela lui avait pris « beaucoup, très longtemps », mais il avait eu de la chance de pouvoir s’en sortir.

Il a remercié ses autres bonnes habitudes de pouvoir se débarrasser de la dépendance au tabac à la légère, contrairement à d’autres qui trouvent qu’il est extrêmement difficile de se débarrasser de la dépendance.

Milind a écrit dans son article : « L’épidémie de tabagisme est l’une des plus grandes menaces de santé publique auxquelles le monde ait jamais été confronté, tuant plus de 8 millions de personnes par an dans le monde » Organisation mondiale de la santé. Chaque 31 mai, la Journée mondiale sans tabac est une célébration pour moi, et aussi un rappel de la chose la plus stupide que j’ai jamais faite – fumer !! »

Il a ajouté : « J’ai commencé à fumer à l’âge de 32 ans, sur les plateaux de Captain Vyom, une série télévisée de science-fiction que je tournais à l’époque. Il n’y avait aucune raison de commencer, juste traîner avec des gens qui fumaient, l’essayer Je suis devenu accro très rapidement et je fumais bientôt 20 à 30 cigarettes par jour. Il a été difficile d’arrêter et m’a pris beaucoup de temps, mais j’ai eu la chance de pouvoir. Je pense que je m’en suis tiré à bon compte. Probablement parce que beaucoup d’autres bonnes habitudes. Beaucoup n’ont pas cette chance. #habitudes #santé (sic). »

Jetez un oeil à son post ici:

Le message de Milind a inspiré plusieurs de ses fans à se manifester et à partager leur histoire d’arrêter de fumer.

« 17 ans à fumer une cigarette, je me suis libéré il y a environ un mois, je me suis mis à faire de l’exercice et je me sens beaucoup mieux », a partagé un utilisateur dans la section commentaires.

« Je me souviens vous avoir interrogé sur le tabagisme comme habitude en 2014 à l’aéroport de Bangalore et je me souviens que vous avez dit que vous aviez arrêté de fumer et de sucre il y a 12 ans. Cette conversation m’a tellement influencé que je n’envisage même plus de le faire occasionnellement depuis lors. Comme il est tout à fait exact que fumer n’est ni bien ni mal, c’est juste stupide. Toujours inspirant », a commenté un autre.

Milind avait été testé positif pour COVID-19 le 26 mars. Après sa guérison du virus, il a partagé quelques publications sur Instagram parlant de son temps en quarantaine et de ce qui l’a aidé à traverser les moments difficiles.

Sur le plan du travail, il a été vu pour la dernière fois dans ‘Paurashpur’ d’ALTBalaji.