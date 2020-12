Le mannequin et acteur Milind Soman est allé dans le passé et a partagé une photo de lui-même de sa première campagne publicitaire en 1989. Partageant une photo en noir et blanc, l’acteur a rappelé le jour où il a reçu un appel téléphonique surprise, à l’improviste, lui demandant de prendre quelques photos, cependant, l’acteur était réticent. Il a en outre écrit: « Mais lorsqu’ils ont offert 50 000 ₹ pour une heure de travail, j’ai dû dire oui. Merci, Rasna Behl. » Milind, dans sa légende, a également révélé que jusqu’à ce qu’il reçoive l’appel, il ne savait même pas que le mannequinat était une profession. «

Milind n’est pas seulement un mannequin et un acteur, mais un marathonien et maintenant un auteur. Son livre Made in India – A Memoir a été publié plus tôt cette année. Le livre a même remporté le prix du choix populaire pour 2020 au Bengaluru Literature Festival. Accablé par l’amour des lecteurs, il a partagé une note de remerciement pour tous ceux qui ont lu le livre et l’ont voté. Partageant une vidéo boomerang, l’acteur a également révélé qu’il était difficile d’écrire ce livre car il a une si mauvaise mémoire, mais le plus dur a été de signer personnellement des milliers et des milliers d’exemplaires (sic). «

Pendant ce temps, l’acteur mannequin est prêt à faire vibrer son nouvel avatar car il sera vu jouer un personnage d’époque et royal dans la prochaine série Web Paurashpur. Il sort le 29 décembre sur ZEE5. Il a été vu pour la dernière fois dans la série Web d’Amazon Prime Video Four More Shots Please Season 2. Il a également été présenté dans de nombreux films de Bollywood Chef, Bajirao Mastani, le 16 décembre entre autres.