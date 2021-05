Milind Soman explique pourquoi il est incapable de donner du plasma après la récupération du COVID-19 | Nouvelles des gens

Bombay: Le mannequin et acteur Milind Soman a expliqué lundi pourquoi il était incapable de donner du plasma malgré sa guérison du COVID-19.

« De retour dans la jungle! Je suis allé à Mumbai pour faire un don de plasma, mais je n’avais pas assez d’anticorps pour le don. Même si la thérapie par plasma ne s’est pas avérée efficace à 100%, il y a des opinions selon lesquelles cela pourrait aider, alors je suppose que nous devons faire tout ce que nous pouvons », A écrit Milind sur Instagram avec un selfie.

« Un faible nombre d’anticorps signifie généralement que j’avais des symptômes bénins et que j’en ai assez pour combattre une autre infection, mais pas assez pour aider d’autres personnes. Je me sentais un peu triste. #Postcovid », a-t-il expliqué.

Dans un récent post Instagram, l’homme de 55 ans, connu pour sa forme physique, a partagé quelques conseils avec des internautes pour améliorer leur force et leur flexibilité.

« Six tractions avec les doigts – troisième série de 8 répétitions. Chaque partie de votre corps et de votre esprit, organes et systèmes, muscles, concentration, concentration, endurance, digestion, s’affaiblissent à mesure que vous vieillissez, et en vieillissant, je veux dire après la mi- la vingtaine, lentement au début, mais ensuite de plus en plus vite .. À MOINS QUE vous ne fassiez l’effort de garder chaque partie de votre corps et de votre esprit forts. C’est à nous de comprendre nos faiblesses mentales et physiques et de faire des choix de style de vie et d’attitude pour nous assurer de ne pas le faire. souffrir à cause d’eux », écrivait-il récemment.