Milind Soman et Rahul Dholakia réagissent aux tendances au boycott de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Raksha Bandhan d’Akshay Kumar

Les vedettes d’Aamir Khan Laal Singh Chaddha et la vedette d’Akshay Kumar Raksha Bandhan, dont la sortie est prévue le 11 août, ont été ciblées par des internautes et des appels ont été lancés pour boycotter les deux films sur les plateformes de médias sociaux pour les déclarations controversées passées de leurs principaux héros.

Maintenant, l’acteur et mannequin Milind Soman, qui a été vu pour la dernière fois en 2021 dans la comédie d’action tamoule Doctor avec Sivakarthikeyan en tête, a envoyé un message aux trolls alors qu’il se rendait sur son compte Twitter et écrivait: “Les trolls ne peuvent pas arrêter un bon film :)” soutenant à la fois les AK – Aamir Khan et Akshay Kumar.

Le réalisateur Rahul Dholakia, qui a dirigé pour la dernière fois Shah Rukh Khan et Nawazuddin Siddiqui avec Raees en 2017, s’est également prononcé en faveur des deux films en tweetant : “Troller un film parce que l’idéologie d’un casting ou d’un membre de l’équipe diffère de la vôtre est injuste envers l’autre des centaines qui ont travaillé dur pour faire le film. Ils ont également placé leurs espoirs dans le succès du film pour aider à réaliser leurs rêves. Ayez une pensée.

Laal Singh Chaddha est un remake officiel du classique hollywoodien Forrest Gump qui mettait en vedette Tom Hanks dans le rôle principal. Outre Aamir, le drame met en vedette Kareena Kapoor Khan, Mona Singh et la superstar Telugu Naga Chaitanya dans des rôles clés, ce dernier faisant ses débuts à Bollywood avec le film.

D’autre part, Raksha Bandhan explore le lien émotionnel entre un frère Akshay Kumar et ses quatre sœurs interprétées par Sadia Khateeb, Sahejmeen Kaur, Deepika Khanna et Smrithi Srikanth. Bhumi Pednekar joue le rôle principal dans le réalisateur Aanand L Rai qui a précédemment dirigé Kumar dans une apparition spéciale dans son dernier film Arangi Re qui est sorti en décembre de l’année dernière.