Milind Soman demande à l’ambassadeur des Émirats arabes unis de faire 20 pompes avec lui pour un selfie

Milind Soman et SE l’ambassadeur en Inde, Abdulnasser Alshaali, se sont livrés à une compétition de pompes à Mumbai. Le passionné de fitness a enseigné à ses followers une façon unique de prendre un selfie. Vendredi, Milind a partagé une vidéo qui les montrait en train de faire des pompes avant le marathon de Mumbai. Révélant des détails sur la vidéo, l’acteur a écrit: “20 pompes avec SE l’ambassadeur en Inde des Émirats arabes unis Abdulnasser Alshaali avant de prendre une photo au marathon de Mumbai”. Il a ajouté : « La seule façon intéressante de prendre des photos avec des gens, quelqu’un doit d’abord faire des pompes ! C’est un si bon sport ». La vidéo montre que Milind et Abdulnasser réussissent parfaitement l’exercice de pompes. Parallèlement à la vidéo, l’acteur a écrit,

Regardez la vidéo ci-dessous :

En voyant cette vidéo, plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux ont été intrigués par l’idée de faire des pompes pour un selfie. L’un des utilisateurs a écrit : « Je me demande simplement si vous cliquez sur 50 photos en une heure, vous devrez faire 1 000 pompes. Sera très éprouvant pour vous ». À quoi, Milind a répondu: “C’est pourquoi j’ai dit quelqu’un, pas nécessairement moi avec un emoji au visage clignotant”.

Je me demandais si vous cliquez sur 50 photos en une heure, vous devrez faire 1000 pompes. Sera très éprouvant pour vous.😊— Manish Ironman Dangi🏄⛷️🏊‍♀️🚴‍♂️ (@drmanishdangi77) 20 janvier 2023

Un autre utilisateur a demandé: “Milind monsieur, j’ai récemment vu votre photo avec PM monsieur. Tu lui as demandé aussi de faire 20 pompes avant la photo ? ».

Haha. Milind monsieur, j’ai récemment vu votre photo avec PM monsieur. Lui avez-vous aussi demandé de faire 20 pompes avant la photo ? 😬— Amit Sai (@_AmitSai) 20 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : “Tout un mandat -” Pompes pour selfie “.”

Tout un mandat – ‘PUShUPs for SELFIe’.— Srinivas Bandaru (@mesmrise) 21 janvier 2023

Le juge Supermodel of The Year est un passionné de fitness et son amour pour l’entraînement n’est pas un secret. L’acteur utilise fréquemment sa poignée de médias sociaux pour motiver les gens en partageant sa propre expérience avec la course. Récemment, le mannequin a partagé une vidéo de lui courant sur la plage. Parallèlement à la vidéo, il a partagé une note mentionnant la différence entre courir sur une surface plane et sur la plage.

Il a écrit: «Beaucoup de gens pensent que courir sur le sable est plus facile ou moins percutant, mais en fait, courir sur des surfaces molles nécessite un meilleur conditionnement du noyau pour maintenir la posture correctement alignée afin d’éviter les blessures, et je trouve personnellement qu’il est beaucoup plus facile et plus sûr de courir dessus. béton plat quand je suis fatigué.

Pendant ce temps, Milind Soman sera ensuite vu dans Urgence de Kangana Ranaut. Le film est actuellement dans sa phase de développement.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici