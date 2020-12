Milind Soman, acteur de Bollywood et top model, est vraiment une inspiration pour ses fans de rester en forme. Milind est un passionné de santé et de remise en forme et est assez vocal sur la santé physique et mentale. Il inspire souvent ses fans et ses abonnés avec ses séances d’entraînement et ses routines de fitness alors qu’il continue de publier des photos et des vidéos sur son compte de médias sociaux. Récemment, il a partagé un clip de lui-même en train de faire une variation de pompes, en utilisant une brique comme accessoire et en faisant des pompes avec les mains alternatives.

Partageant le clip, il a écrit: «Essayez quelque chose de nouveau chaque jour !! #feelitreelit #reels #pushupseveryday #fitindia ”.

Dès qu’il a laissé tomber le clip, les internautes sont devenus gaga dessus. Beaucoup de ses fans ont laissé tomber l’emoji de feu dans la section des commentaires, tandis que certains d’entre eux ont mentionné les émojis de cœur.

Milind a également partagé une autre vidéo inspirante de lui-même faisant un poirier sur Phalut, le deuxième plus haut sommet du Bengale occidental, alors qu’il souhaitait à ses fans une bonne journée internationale de la montagne. Dans la vidéo, avec un Kanchenjunga enneigé derrière lui, on peut voir le mannequin exhibant ses abdos bien construits. La légende de l’article se lit comme suit: «Bonne journée internationale de la montagne !!! Phalut 12000ft #kanchenjunga. »

Alors que son poirier a laissé beaucoup de monde émerveillé, un utilisateur a commenté: «Quel est le truc pour faire cela? J’essaye depuis quelques jours maintenant et j’échoue. » Un autre utilisateur a commenté: « Vous êtes incroyable monsieur️. »

Récemment, l’acteur a partagé un collage de son look de sa première série en hindi Margarita en 1996 et de son regard dans Metro Park, comme photo de jeudi. Dans l’une des photos, alors que Milind a l’air assez jeune, dans une autre, il avait l’air plus âgé mais fringant. Il a légendé l’image comme suit: «Costumes !!! 1996 dans ma première série Hindi Margarita et 2020 dans le New Jersey pour la série Metro Park .. Pedro et Arpit.

Pendant ce temps, l’acteur est prêt à honorer son nouvel avatar en tant que transgenre dans sa prochaine série Paurashpur sur Zee5.