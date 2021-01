PARIS: Après des mois sans jouer, Arkadiusz Milik a hâte de partir. Après des semaines de mauvais résultats, Marseille a désespérément besoin de changer de fortune.

Ainsi, leurs chemins pourraient se croiser au bon moment.

Les gens me veulent vraiment, en particulier l’entraîneur, le directeur sportif. Ils ont fait pression pour le transfert, a déclaré Milik, qui a rejoint Marseille depuis Naples ce mois-ci. Je suis venu ici pour me montrer et j’espère que je vais le faire.

Les supporters marseillais l’espéreront certainement aussi.

Une série de quatre défaites consécutives et trois buts marqués au cours des cinq derniers matchs ont déraillé ce qui ressemblait à une course pour le titre. Marseille est descendu à la sixième place.

Après une apparition en remplacement le week-end dernier, Milik pourrait faire ses débuts à domicile contre Rennes, cinquième, samedi. Les deux sont à la recherche d’une place en Ligue des champions la saison prochaine, une injection de fonds précieuse au milieu de la décimation financière subie par les clubs français en raison du coronavirus et d’un accord télévisé échoué.

Après un début brillant, notamment une victoire au tenant du titre du Paris Saint-Germain, la forme de Marseille a plongé au milieu des tensions persistantes entre le meneur de jeu Dimitri Payet et l’ailier Florian Thauvin. Ils auraient eu une vive dispute après la défaite 2-1 à domicile contre Nîmes il y a deux semaines.

L’intensité des supporters marseillais peut être édifiante dans les bons moments, mais aussi intimidante lorsque les choses vont mal. Milik a subi une pression similaire avec le passionné Tifosi à Naples, ce qui donne à l’attaquant de 26 ans une idée de ce qui l’attend.

Les derniers résultats ne sont pas les meilleurs, a déclaré Milik. Bien sûr, dans ce genre de ville comme Marseille, les attentes sont très élevées. Les gens s’attendent à ce que vous gagniez toujours, et je le sais.

Marseille est le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions, en 1993.

Le club a une histoire énorme, un stade incroyable, a déclaré Milik. J’ai déjà joué plusieurs fois dans ce stade, à l’Euro 2016 et aussi un match amical contre Marseille avec Napoli.

Beaucoup repose sur les épaules imposantes de Milik, étant donné que l’attaquant Dario Benedetto n’a inscrit que quatre buts en 24 matchs cette saison.

Mais les fans ne devraient peut-être pas s’attendre à trop, trop tôt, étant donné que Milik n’a pas du tout joué pour Naples cette saison. Ses seuls matchs étaient pour la Pologne, rejoignant l’attaquant prolifique du Bayern Munich, Robert Lewandowski, et son dernier but est venu en octobre contre la Finlande.

Bien que fort avec son dos au but et bon dans les airs comme il sied à son imposante stature, Milik est également un attaquant considérablement habile et polyvalent avec des pieds rapides dans la surface de réparation.

Il a pris un bon départ pour Naples après avoir rejoint l’Ajax pour 35 millions d’euros (42,3 millions de dollars) il y a cinq ans, marquant deux fois ses débuts contre l’AC Milan et remportant deux autres accolades lors de ses neuf premiers matchs.

Puis vinrent de graves blessures.

Il a rompu deux fois son ligament croisé du genou en l’espace d’un an d’abord dans son genou gauche, puis dans son droit. Une carrière d’arrêt à Naples lui a permis de marquer 48 buts en quatre saisons avec un meilleur retour de 20 il y a deux saisons sous l’entraîneur Carlo Ancelotti.

Sa pénalité gagnante lors de la finale de la Coupe d’Italie contre la Juventus en juin dernier s’est avérée être le cadeau d’adieu de Milik aux fans, car après avoir refusé de signer un accord à long terme, il a été exclu.

Pour que le déménagement marseillais se concrétise, Milik a signé un nouvel accord d’un an avec Napoli qui l’a ensuite prêté à Marseille avec une option d’achat pour 8 millions d’euros (9,7 millions de dollars) plus 5 millions (6 millions de dollars) de bonus et un bénéfice sur toute vente future.

Milik a hâte d’entendre les supporters notoirement passionnés de Marseille au Stade Vélodrome, d’une capacité de 67 400 places, à leur retour.

Les fans (sont) la vraie force de cette équipe car avec ce stade complet, l’équipe peut faire des choses incroyables », a déclaré Milik. «Sans eux, c’est très difficile, mais je peux promettre que je vais laisser mon cœur sur le terrain.

