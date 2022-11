Mili Review : Janhvi Kapoor met tout son cœur et son âme dans le film ; se surpasse dans ce drame de survie au bord du siège

Film: Mil

Mili casting: Janhvi Kapoor, Sunny Kaushal, Manoj Pahwa, Hasleen Kaur et plus

Directeur militaire: Mathukutty Xavier

Revue par : Kumar Sara

Janhvi Kapoor a beaucoup à prouver. Sa mère était la légendaire Sridevi qui était connue pour être l’une des meilleures actrices de son temps. Janhvi Kapoor a pris le relais et il faut dire que la jeune fille ne cesse de prouver sa valeur. Elle a impressionné tout le monde avec son rôle de Gunjan Saxena et maintenant elle est ici avec son film Mili. Le film est dirigé par Mathukutty Xavier qui était également le réalisateur du film malayalam Helen. Mili est le remake hindi d’Helen qui mettait en vedette Anna Ben dans le rôle principal. La version hindi du film se heurte à Phone Bhoot qui met en vedette Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi dans les rôles principaux. Alors Mili vaut-il la peine d’être regardé ce week-end? Cet examen vous aidera à résoudre le dilemme.

De quoi s’agit-il?

Le principe de base du film est que Mili est une jeune infirmière qui rêve de déménager au Canada pour réussir sa carrière. Elle fait de son mieux et a son plan en place. Mais alors frappe une grande tragédie. Mili se retrouve coincée dans le congélateur d’un fast-food et c’est alors que le cauchemar commence. La survie n’est pas facile, surtout lorsque vos cris impuissants restent inaudibles pendant des heures. Cela fait également ressortir l’extrême et vous fait prendre conscience de l’importance de la vie.

Ce qui est chaud?

Janhvi Kapoor a mis tout son cœur et son âme dans le film. Elle s’avère être l’une de celles qui choisissent correctement ses scripts. Elle n’est pas pressée de ramasser tout et n’importe quoi qui se présente à elle. A chaque pas, à chaque film, Janhvi Kapoor s’améliore. Manoj Pahwa essaie le rôle de son père dans le film tandis que Sunny Kaushal est son petit ami. En tant que personnages secondaires, ils ont donné leurs belles performances. Mais l’âme du film reste définitivement Janhvi Kapoor. Mathukutty Xavier a essayé de garder la version hindi du film aussi honnête et similaire à celle d’Helen et c’est louable. Le film vous garde au bord du siège tout au long de vous demander quelle est la prochaine étape. Cela vous fait également réfléchir et vous demander ce qu’un humain peut faire pour survivre dans ce monde. À la fin, il y a un peu de tadka de Bollywood avec un camée d’une star populaire. Le nom que nous ne révélerions pas comme un spoiler.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

La musique joue un grand rôle dans les films et Mili semble manquer sur ce front. Une bonne chanson touchante aurait pu lui ajouter plus de saveur. Parfois, le film semble un peu traîné qu’il ne devrait l’être.

Verdict BollywoodLife

Eh bien, nous pouvons dire que Mili est un film paisa vasool complet qui pourrait être apprécié pendant le week-end. Nous donnons au film 3,5 étoiles.