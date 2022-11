Mili : Janhvi Kapoor révèle pourquoi il lui a fallu si longtemps pour travailler avec Boney Kapoor ; dit : ‘Il m’a appelé en pleurant et j’ai eu l’impression…’ [Exclusive]

Janhvi Kapoor fait la une des journaux depuis qu’elle a stupéfié tout le monde avec sa transformation radicale. Elle attrape souvent les globes oculaires pour sa mode exagérée et brise Internet en deux. Cependant, elle est fréquemment interpellée par les internautes pour avoir porté des vêtements risqués et parfois pour ses citations qui font la une des journaux. L’actrice de Mili a maintenant expliqué à quel point les titres sensationnels la faisaient se sentir.

S’adressant à The Indian Express, Janhvi a déclaré que bien qu’elle comprenne le fait que la négativité se vend et c’est pourquoi certains titres sont faits à son sujet. Elle a dit qu’elle était déconcertée par certains des titres qui sortent même après que cela semble être une interaction honnête, qui se transforme en une façon opportuniste pour quelqu’un de le tordre d’une certaine manière.

Janhvi pense que tout le monde essaie de faire son travail, mais malheureusement, les gens sont récompensés dans cette profession pour avoir mis beaucoup trop de temps à publier des titres négatifs, ce que la plupart d’entre eux pensent que c’est ce qu’elle vend. Cependant, elle ne s’en soucie plus maintenant et semble s’y être habituée en pensant que c’est juste le monde dans lequel nous vivons maintenant.

Après avoir fait ses débuts à Bollywood avec Dhadak, Janhvi a travaillé dans Gunjan Saxena : The Kargil Girl, Roohi et plus récemment dans Good Luck Jerry. Elle sera ensuite vue dans son prochain thriller Mili, où elle sera vue piégée dans un congélateur. Le film est un remake officiel de la vedette de Nayanthara, Helen, réalisé par le même réalisateur Mathukutty Xavier et produit par Boney Kapoor.