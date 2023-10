Milford – Les Buccaneers de Milford ont atteint la barre des six victoires pour la première fois en six ans, apportant de l’enthousiasme au stade Briggs cet automne.

“C’était une très belle victoire, le district dans lequel nous jouons est difficile de haut en bas et je suis vraiment fier de la façon dont nos enfants ont joué ce soir”, a déclaré l’entraîneur-chef de Milford, Jed Bell.

Den’Nare Horsey a marqué trois touchés pour mener Milford à battre Sussex Tech 42-13 dans un match de classe AA du district 3.

Le match n’a pas commencé comme Milford l’envisageait alors que les Ravens, Zion Roach, ont pris le relais lors du premier jeu du match et ont couru 69 verges pour un touché. Matthew Persaud a ajouté le coup de pied alors que Sussex Tech prenait une avance de 7-0.

Après la pièce d’ouverture, c’était uniquement Bucs. Horsey a marqué son premier touché sur une course de cinq verges pour couronner un long trajet à Milford. Horsey a converti la course de deux points, donnant à Milford une avance de 8-7 avec 4:32 à jouer au premier quart.

Milford a étendu son avance à 16-7 sur le touché de 28 verges de Horsey juste avant la mi-temps.

Charles Shorts a frappé lors du premier jeu du troisième quart sur un touché de 56 verges, Horsey a converti la course de deux points, donnant à Milford une avance de 24-7. Lors du premier jeu de l’entraînement Sussex Tech qui a suivi, Aston Hudson a récupéré un échappé sur la ligne des 29 verges des Ravens. Le quart-arrière John Hudson a été diffusé lors du premier jeu, trouvant Jahmarie Thomas ouverte dans la zone des buts pour un touché. L’essai de point supplémentaire a échoué et les Bucs ont élargi leur avance à 30-7 en l’espace de 19 secondes.

Kyle Thompson a marqué sur une course de cinq verges pour Sussex Tech au quatrième quart tandis que Horsey a ajouté un touché de 21 verges et Elijah Lake a marqué sur une course de sept verges pour Milford.

Horsey a porté le ballon 19 fois pour 153 verges tandis que Shorts a gagné 117 verges en 13 courses pour Milford. John Hudson était cinq des sept passes pour 80 verges. Les Bucs ont amassé 401 verges au total dans le match.

“Nous parlons tout le temps aux enfants de faire les petites choses et de faire les bonnes choses et je pense que nous voyons tout cela se mettre en place en ce moment”, a déclaré Bell.

Roach a dépassé la barre des 1 000 verges pour la saison tout en portant le ballon 17 fois sur 158 verges pour mener tous les coureurs du match.

Sussex Tech est tombé à 4-4 au total et à 0-3 dans le district 3 de classe AA. Les Ravens accueilleront le chef de district Woodbridge vendredi. Milford s’est amélioré à 6-2 au total et 2-1 dans le district 3. La victoire maintient les espoirs de tournoi d’État de Milford en vie à deux semaines de la fin de la saison.

« Nous voulons aller 8-2, nous prendrons une semaine à la fois. La semaine prochaine, c’est Delmar, c’est un endroit difficile à jouer, donc nous allons nous concentrer sur Delmar et ensuite nous inquiéter du prochain adversaire », a déclaré Bell.

