Deux mois après Miley Cyrus30 ans, a sorti son dernier album, Vacances d’été sans fin, la chanteuse est devenue seins nus et ne portait rien d’autre qu’un pantalon en jean dans son nouveau clip pour « Jaded », sorti le 16 mai. Alors qu’elle se roulait dans un lit blanc massif, Miley a scandé les paroles, « Maintenant, j’ai eu le temps d’y réfléchir / Nous sommes beaucoup plus âgés et l’os est trop gros pour être enterré. Beaucoup de ses fans ont émis l’hypothèse que la chanson parle de son ex-mari, Liam Hemsworth33 ans, avec qui elle a été mariée de 2018 à 2020.

L’ancien La dernière chanson La romance des co-stars a commencé pendant le tournage du film de 2009 et s’est poursuivie par intermittence jusqu’à leur divorce. Plus tard dans le clip, la beauté blonde a troqué son jean contre un maillot de bain sexy en or métallisé et des lunettes de soleil au milieu des palmiers californiens classiques. « Et c’est f ****** dommage que ça se soit terminé comme ça / Tu t’es brisé le cœur, mais tu ne dirais jamais ça », a-t-elle poursuivi en chantant en maillot de bain échancré. Fait intéressant, Miley a sous-titré sa photo du 12 mai dans le même look avec les mêmes paroles, jetant apparemment de l’ombre sur son ex.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Un couple de Hannah Montana Les autres looks d’alun comportaient un superbe maillot de bain noir découpé et un haut de soutien-gorge conique noir brillant. Miley a stylisé son look avec une paire de lunettes de soleil Chanel tendance, des escarpins dorés à talons hauts et quelques boucles d’oreilles en or. Peu de temps après que Miley ait partagé la vidéo, beaucoup de ses fans ont inondé son annonce Instagram de leurs réactions. « CHANSON DE L’ÉTÉ », a déclaré un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté, « elle a servi si dur. » Même Lisa Rinasa fille, Dalila Belle Hamlinn’a pas pu s’empêcher de commenter, « Hot ».

L’interprète de « Flowers » taquine la sortie du nouveau clip depuis qu’elle a publié pour la première fois une photo d’elle en bikini doré le 5 mai. À l’époque, Miley célébrait le succès du premier single de l’album, qui a dépassé de manière impressionnante un milliard de flux sur Spotify. « Merci un milliard. Je t’aime », avait-elle légendé le clip à l’époque. Vacances d’été sans fin est le huitième album studio de Miley et fait suite à son album de 2020, Coeurs en plastique. Son album de 2020 comprend également un morceau intitulé « WTF Do I Know », notamment également supposé concerner Liam.



Liam et son ex-femme se sont rencontrés alors qu’ils n’étaient que des adolescents, mais se sont mariés en privé en 2018. En un an, ils ont choisi d’arrêter une fois pour toutes leur romance de dix ans. Au moment de leur séparation, l’un des représentants de Miley a confirmé leur divorce à Hebdomadaire américain. « Liam et Miley ont convenu de se séparer pour le moment », lit-on dans la déclaration en août 2019. « En constante évolution, changeant en tant que partenaires et individus, ils ont décidé que c’était ce qu’il y avait de mieux alors qu’ils se concentraient tous les deux sur eux-mêmes et sur leur carrière. Ils restent toujours des parents dévoués à tous leurs animaux qu’ils partagent tout en prenant ce temps à part avec amour. Veuillez respecter leur processus et leur confidentialité. Miley a depuis évolué et a été liée à Maxx Morandodepuis la fin de 2022, tandis que Liam sort avec un mannequin Gabriella Brooks depuis fin 2019 environ.

Plus à propos Miley Cyrus

Lien connexe En rapport: ‘Rockstar’ de Dolly Parton: découvrez la sortie, la liste des morceaux et tous les invités de son nouvel album épique

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.