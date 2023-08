Miley Cyrus soutient sa mère Tish alors qu’elle épouse la star de « Prison Break », Dominic Purcell, tandis que certains frères et sœurs l’ignorent

Miley Cyrus a transformé sa maison de Malibu en une oasis privée pour que sa mère Tish Cyrus épouse l’acteur de « Prison Break » Dominic Purcell, mais deux de ses frères et sœurs étaient visiblement absents des noces.

Cyrus, dont le père est le légendaire musicien country Billy Ray Cyrus, a accompagné sa mère jusqu’à l’allée. Mariés depuis plus de 28 ans, Billy Ray et Tish ont eu une relation tumultueuse, le couple finalisant leur divorce en 2023 après de précédentes demandes.

Les deux enfants de Tish, Brandi, 36 ans, et Trace, 34 ans, issus d’une précédente relation, ont assisté au mariage et ont été photographiés sur de magnifiques photos de famille avec Purcell et deux de ses quatre enfants pour Vogue Weddings. Billy Ray a adopté Brandi et Trace et a ensuite eu Miley, 30 ans, Braison 29 ans et Noah, 23 ans avec Tish. Il a également un fils Christopher Cody issu d’une autre relation.

BILLY RAY ET TISH CYRUS BRISENT LE SILENCE SUR LE DIVORCE : « NOUS SERONS TOUJOURS FAMILLE »

Les absences de Braison et Noah étaient notables. Les frères et sœurs auraient passé le jour du mariage de leur mère ensemble, publiant dans des histoires Instagram expirées depuis leur sortie chez Walmart, où Noah a enfilé une chemise Billy Ray.

Une source a déclaré à « Entertainment Tonight » qu' »il n’y a pas de drame familial entre Tish, Noah et Braison », bien que cela n’ait pas empêché les fans sur les réseaux sociaux de spéculer qu’un fossé s’était formé entre les frères et sœurs et leurs parents.

Un représentant de Noah, également chanteur, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Billy Ray est maintenant fiancé au musicien Firerose, 34 ans, qu’il a rencontré pour la première fois sur le tournage de « Hannah Montana », sa série à succès sur Disney Channel avec Miley.

Billy Ray a fait ses débuts sur le tapis rouge avec Firerose quelques jours seulement après le mariage de son ex-femme.

« Toute ma vie, ma mère a été dans les coulisses », a déclaré Miley à Vogue à propos de Tish. « C’est toujours elle qui me préparait pour les grands jours, en commençant par les compétitions de cheerleading, puis finalement sur les plateaux de tournage ou dans les coulisses avant une représentation. Elle n’a jamais cessé de me célébrer et a tellement soutenu mes décisions. Je me sens honorée d’être cette personne. pour elle, maintenant que je suis plus âgé.

« Voir ma mère aussi heureuse et amoureuse est très émouvant pour moi », a-t-elle partagé. « Dom et ma mère partagent l’amour le plus doux et le plus authentique. C’est presque comme si c’était la première fois, ce qui convient tellement à ma mère qui est si jeune », a-t-elle révélé.

« Depuis qu’ils se sont rencontrés, ils ont tous deux commencé à vieillir à l’envers. D’une manière ou d’une autre, ma mère est devenue encore plus belle. La journée était aussi spéciale et magique qu’eux. Me tenir aux côtés de ma mère et la donner à Dom est un moment que je chérirai. pour le reste de ma vie. »

« C’était comme si j’étais dans un conte de fées », a déclaré Tish à propos de son mariage. « Le conte de fées le plus romantique que l’on puisse imaginer. »