Miley Cyrus a amené quelques autres rebelles au Super Bowl cette année et a transformé l’événement en un véritable spectacle de rock n ‘roll. Cependant, ce n’était pas un sans émotions lourdes.

Le chanteur, qui a fait la une du «TikTok Tailgate» du Super Bowl LV au Raymond James Stadium de Tampa Bay, a enfilé un uniforme de pom-pom girl afin de célébrer le coup d’envoi du match de football devant des milliers de travailleurs de première ligne qui ont déjà été vaccinés contre le coronavirus.

Pendant que Cyrus effectuait une reprise de Toni Basilic« Mickey » de (changer les paroles en « Miley », bien sûr), son 2020 frappé « Prisoner » et une reprise de Blondie« Heart of Glass » solo de « Heart of Glass », elle a également inclus quelques collaborateurs intéressants dans sa performance qui définit sa carrière.

L’ancien Hannah Montana star a été rejoint par Joan Jett, un artiste qui a clairement eu une grande influence sur le dernier album de Cyrus Coeurs en plastique, pour des interprétations de trois des succès les plus mémorables de l’ancien membre de Runaways: « Bad Reputation », « Bad Karma » et « I Hate Myself for Loving You ».

Ce n’est pas seulement Jett que Cyrus a inclus dans l’avant-spectacle. Billy Idol a également honoré la scène, où lui et Cyrus ont joué leur Coeurs en plastique piste « Night Crawling » et un duo de sa chanson « White Wedding ».