Miley Cyrus se sent « fière » de son passé « fou »

Miley Cyrus a parcouru un long chemin depuis ses dures journées de fête.

L’ancienne star de Disney a traversé une période un peu folle après avoir atteint l’âge adulte – des moments mémorables incluent la chanteuse twerk dans des clips vidéo et lors d’innombrables performances, ainsi que le tournage de sa vidéo « Wrecking Ball » nue. Aujourd’hui, Cyrus, 30 ans, est entrée dans une phase différente de sa vie, et même si elle n’est plus la même personne, elle dit qu’elle se sent « fière » de cette période précédente de sa vie.

Dans un communiqué de presse pour son dernier single, « Used to Be Young », Cyrus a déclaré : « Cette chanson parle d’honorer qui nous avons été, d’aimer qui nous sommes et de célébrer qui nous deviendrons. Je me sens fière en réfléchissant à mon passé. et optimiste quand on pense à l’avenir. »

« Je suis reconnaissant envers mes fans fidèles qui font de mes rêves une réalité quotidiennement », poursuit le communiqué. « Je suis sincèrement reconnaissant pour la stabilité de votre soutien indéfectible. Cette chanson est pour vous. »

Le clip montre Cyrus debout devant la caméra, parfois au bord des larmes, alors qu’elle porte un t-shirt Mickey Mouse, une référence apparente à son passage sur Disney Channel sous le nom de « Hannah Montana ».

Les paroles du refrain disent : « Je sais que j’étais fou / Je sais que j’étais amusant / Tu dis que j’étais sauvage / Je dis que j’étais jeune / Tu me dis que le temps m’a changé / C’est bien, J’ai eu une bonne course / Je sais que j’étais fou / C’est parce que j’étais jeune. «

Même si Cyrus n’a pas encore livré le détail de chaque parole, il semble assez facile d’imaginer à quoi elle fait référence lorsqu’elle chante : « Je sais que j’étais fou. »

Avant la sortie du single, Cyrus a également réédité son « Endless Summer Vacation: Backyard Sessions » pour inclure des clips d’elle discutant de certains sujets. Une chose qu’elle a évoquée au cours de sa période « folle » était sa querelle mémorable avec Sinead O’Connor.

En 2013, Cyrus a sorti un clip pour une chanson intitulée « Wrecking Ball » qui voyait la pop star se balancer nue sur une énorme boule de démolition. En réponse, O’Connor lui a envoyé une lettre ouverte qui disait en partie : « Je suis extrêmement préoccupée pour vous que ceux qui vous entourent vous aient amené à croire, ou vous aient encouragé dans votre propre conviction, que c’est d’une manière ou d’une autre « cool ». » d’être nu et de lécher des masses dans vos vidéos. En fait, vous obscurcirez votre talent en vous laissant proxénèter, que ce soit le business de la musique ou vous-même qui faites le proxénétisme. «

À son tour, Cyrus s’est tourné vers X, alors connu sous le nom de Twitter, et a partagé une capture d’écran du profil d’O’Connor qui, à l’époque, était rempli de messages demandant des recommandations pour un psychiatre.

Dans sa nouvelle émission spéciale, elle a expliqué : « Je n’avais aucune idée de l’état mental fragile dans lequel elle se trouvait et je n’avais que 20 ans. Je ne pouvais donc vraiment comprendre que la maladie mentale et tout ce que j’ai vu était qu’une autre femme m’avait dit que cette idée n’était pas la mienne. »

« J’avais été jugée pendant si longtemps pour mes propres choix que j’étais tout simplement épuisée et j’étais dans cet endroit où je faisais enfin mes propres choix et mes propres décisions et que cela me soit retiré m’a profondément bouleversé », a-t-elle poursuivi. . « Que Dieu bénisse Sinéad O’Connor pour de vrai, en toute sincérité. »

Elle a ensuite dédié une chanson intitulée « Wonder Woman » à feu O’Connor, décédé le mois dernier.