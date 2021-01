C’est une fête aux USA pour les travailleurs de la santé.

Le 24 janvier, Miley Cyrus annoncé le Instagram qu’elle jouerait au prochain TikTok Tailgate du Super Bowl LV.

le Coeurs en plastique L’artiste a écrit: « Je serai là pour TIKTOK TAILGATE !!! J’ai hâte de présenter un spectacle pour les invités d’honneur de la NFL avant le match …. Travailleurs de la santé de Tampa et du pays! Rejoignez le hayon à 2 : 30 H ET 7 FÉVRIER sur @TikTok & @cbstv. «

L’événement – qui aura lieu le 7 février juste avant que les deux équipes s’affrontent au Super Bowl au Raymond James Stadium, domicile des Buccaneers de Tampa Bay – rassemblera plus de 7500 travailleurs de la santé qui ont déjà reçu les deux plans du vaccin contre le coronavirus pour regarder la performance passionnante sûre de Miley.

Du nouvel événement, le commissaire de la NFL Roger Goodell a déclaré dans un communiqué: « Ces professionnels de la santé dévoués continuent de mettre leur vie en danger pour servir les autres, et nous leur devons notre gratitude constante. Nous espérons que cette initiative inspirera notre pays et reconnaîtra ces véritables héros américains. . C’est aussi l’occasion de promouvoir l’importance de la vaccination et des pratiques de santé appropriées, y compris le port de masques dans les lieux publics ».