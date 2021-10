Miley Cyrus Rocks Short Short & Wild Blonde Hair Au Soundcheck Pour Austin City Limits – Regardez

Miley Cyrus avait l’air fabuleuse quand elle a bercé une paire de shorts super courts avec un débardeur et des cheveux blond platine en désordre pour un soundcheck de concert.

Miley Cyrus, 28 ans, nous surprend constamment avec ses tenues sauvages et dernièrement, toutes ses tenues sur scène ont été tout simplement incroyables. Miley effectuait un soundcheck pour son concert à Austin City Limits lorsqu’elle a porté un short noir moulant et taille haute.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Miley Cyrus (@mileycyrus)

Miley a stylé le bas avec un débardeur noir moulant qui disait «Jailbait» en rose vif et était noué en bas pour le raccourcir. Elle a accessoirisé avec une épaisse ceinture cloutée en cuir noir et une paire de baskets à enfiler rose fluo.

En ce qui concerne ses cheveux, Miley a récemment fait basculer des mèches blondes platine et pour son soundcheck, elle avait ses cheveux mi-longs en vagues désordonnées. Non seulement ses cheveux étaient tombants en vagues, mais ils avaient une tonne de volume qu’elle montrait dans la vidéo lorsqu’elle secouait la tête.

Miley a tué toutes ses tenues ces derniers temps et à part ce look, nous avons adoré son look de concert à Atlanta le 19 septembre. Pour le concert, Miley a porté un pantalon noir moulant à taille haute avec un haut dos nu métallisé argenté. Le haut court comportait un décolleté ras de cou noir tandis que le reste du haut scintillant était découpé sur le corsage et dans le dos.

Elle a montré ses abdominaux toniques dans le haut qui était fluide et couvrait juste sa poitrine. Elle a accessoirisé la chemise sexy avec une paire de créoles en diamant massif, un fard à paupières bleu vif et des cheveux courts blond platine coiffés de pointes en désordre.