Crédit d’image : Nivière David/ABACAPRESS.COM/Shutterstock

Miley Cyrus a eu une réponse d’expert à la spéculation selon laquelle sa chanson « Flowers » parle de son ex-mari Liam Hemsworth. Le chanteur de 30 ans a fait une interview pour Vogue britanniqueL’histoire de couverture de juin et on lui a demandé si sa rupture en 2019 avec Liam, 33 ans, avait inspiré sa chanson à succès de son album Été sans fin Vacances. « Je n’ai jamais besoin d’être un maître dans l’art de tromper un public », a déclaré Miley. « Il s’enflammera tout seul. »

On a supposé que de nombreuses chansons du nouvel album de Miley, dont « Flowers » et « Jaded », parlent de son ex. Miley n’a jamais confirmé ou nié que son ex avait inspiré les paroles de l’album. Mais dans cette nouvelle interview, Miley a nié que l’une de ses musiques récentes parle de sa relation avec Liam. « Je n’effacerais pas mon histoire ou je ne voudrais pas qu’elle soit effacée », a-t-elle expliqué. « Avoir une vie intéressante rend la narration intéressante. »

Quant à « Flowers », Miley a révélé qu’elle avait initialement écrit le single « d’une manière vraiment différente ». Elle a dit que « le refrain était à l’origine : ‘Je peux m’acheter des fleurs, écrire mon nom dans le sable, mais je ne peux pas m’aimer mieux que toi.’ Avant, c’était plutôt les années 1950. La chanson la plus triste. Comme : « Bien sûr, je peux être mon propre amant, mais tu es tellement mieux. » » Miley a ajouté: « La chanson est un peu fausse jusqu’à ce que vous la fassiez. dont je suis un grand fan. »

Miley et son ex-mari se sont rencontrés alors qu’ils n’étaient que des adolescents, mais se sont mariés en privé en 2018. En un an, ils ont choisi d’arrêter une fois pour toutes leur romance de dix ans. Un an après la scission, Miley est apparue sur le Appelle son papa podcast et a admis que son divorce avec Liam était «traumatisant» pour elle. Mais, Miley a expliqué que son point de vue sur la rupture avait changé au fil du temps. « Maintenant, je suis dans un endroit où je le regarde, l’aime et le respecte », a déclaré Miley dans l’interview d’août 2020. « La relation que j’ai eue pendant 10 ans a été une période incroyable de ma vie », a-t-elle ajouté.

Depuis la séparation, Miley a retrouvé l’amour avec son nouveau petit ami Maxx Morando. Ils se fréquentent depuis 2022 et Miley semble si heureuse avec lui. Pendant ce temps, Liam sort avec un mannequin Gabriella Brooks depuis fin 2019 environ.

