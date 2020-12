Pour Miley, elle a expliqué qu’elle avait réalisé à quel point elle était liée à son personnage de Disney Channel. « Vraiment, Hannah Montana n’était pas un personnage », a-t-elle noté. « Le concept de la série, c’est moi. J’ai dû vraiment accepter ça et ne pas être à la troisième personne à ce sujet. »

En plus de parler de ses débuts de carrière, la chanteuse de «Mother’s Daughter» a réfléchi à une époque où elle montrait une version d’elle-même au monde. C’était en 2017 quand elle a sorti Plus jeune maintenant, son sixième album studio.

«Il y a quelques années», dit-elle Pierre roulante, « on aurait dit que je vivais un conte de fées. Ce n’était vraiment pas le cas. À cette époque, mes expériences avec la drogue et l’alcool et le cercle de personnes autour de moi n’étaient pas épanouissantes ou durables ou n’allaient jamais me permettre de réaliser mon plein potentiel et le but. «

« Il y a une idée que pendant la Plus jeune maintenant à l’époque, j’étais pure « , a-t-elle souligné. » Les médias aiment avoir mes cheveux ou ce à quoi je ressemble être le point de référence pour ma santé mentale. «Les cheveux sont longs et blonds, elle est saine d’esprit en ce moment. Elle ne peut pas être droguée. C’est quand ses cheveux sont peints ou qu’elle pousse ses cheveux sous les aisselles [that] elle prend de la drogue. « »