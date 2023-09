Miley Cyrus révèle le moment où son mariage avec Liam Hemsworth était terminé – Hollywood Life

Crédit d’image : Hahn Lionel/ABACA/Shutterstock

Miley Cyrus30 ans, a parlé de la période difficile de sa vie lorsqu’elle a décidé de mettre fin à son mariage avec Liam Hemsworth33 ans, dans une nouvelle partie de sa série TikTok, J’étais jeune. Dans la vidéo, elle a déclaré pour la première fois que ce moment s’était produit au Glastonbury Music Festival en juin 2019. « Glastonbury, c’était en juin, date à laquelle la décision avait été prise », a-t-elle partagé.

@Miley Cyrus Utilisé pour être jeune (série) – PARTIE 37 ♬ J’étais jeune – Miley Cyrus

« L’engagement de Liam et moi à nous marier est bien sûr venu d’un lieu d’amour d’abord parce que nous étions ensemble depuis 10 ans, mais aussi d’un lieu de traumatisme et d’essayer simplement de reconstruire le plus rapidement possible », a poursuivi Miley. « Le jour du [Glastonbury] C’est le jour où j’ai décidé que ça ne marcherait plus dans ma vie d’être dans cette relation.

Miley a ensuite expliqué que leur mariage en décembre 2018 avait eu lieu après les incendies de forêt dévastateurs qui ont détruit leur maison en novembre 2018. « L’engagement de Liam et moi à nous marier est bien sûr venu d’abord d’un lieu d’amour parce que nous étions ensemble depuis 10 ans. années, mais aussi d’un lieu traumatisé et d’essayer simplement de reconstruire le plus rapidement possible », a-t-elle déclaré.

La talentueuse artiste a ensuite parlé de ce qu’elle a appris de cette expérience. « C’était un autre moment où le travail, la performance, le personnage passait en premier », a-t-elle expliqué. « Je suppose que c’est pour cela qu’il est maintenant si important pour moi que cela ne soit pas le cas : que l’humain passe en premier. »

Liam a demandé le divorce en août 2019, plusieurs mois après la représentation à Glastonbury. et les anciens tourtereaux sont parvenus à un accord début 2020. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2010, après s’être rencontrés pour la première fois sur le tournage du film. Dernière chanson. Elle a souvent parlé de sa romance et de sa rupture avec Liam au fil des ans, et le couple a posé ensemble sur divers tapis rouges lors de toutes sortes d’événements. Sa relation à long terme avec lui a également influencé sa musique. En 2017, elle a sorti la chanson « Malibu », dont elle a confirmé qu’elle parlait de Liam.