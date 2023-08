Miley Cyrus refuse de repartir en tournée : « Cela efface mon humanité »

Les fans ne verront pas Miley Cyrus en tournée de si tôt.

L’interprète de « Flowers » a révélé que les tournées avaient des conséquences néfastes sur sa santé et que les exigences liées au fait de se produire sur la route étaient tout simplement trop élevées.

« Le spectacle ou la compétition ne dure peut-être qu’une journée, et c’est ce que les gens ne comprennent pas vraiment à propos des tournées. Le spectacle ne dure que 90 minutes, mais c’est votre vie », a déclaré Cyrus dans sa nouvelle série TikTok « Used to Be Young ». .

MILEY CYRUS DIT BILLY RAY CYRUS VOIT LA RENOMMÉE « SAUVAGEMENT » DIFFÉREMMENT : « J’AI TOUJOURS ÉTÉ FAIT POUR SE SENTIR COMME UNE STAR »

« Si vous performez à un certain niveau d’intensité et d’excellence, il devrait y avoir une quantité égale de récupération et de repos. »

Cyrus, 30 ans, n’a pas tourné depuis sa tournée Bangerz 2014.

L’ancienne actrice de « Hannah Montana » a continué d’expliquer pourquoi elle préfère plutôt se produire dans des festivals de musique et à la télévision.

« Il y a un certain niveau d’ego qui doit jouer un rôle, et j’ai l’impression qu’il est surexploité quand je suis en tournée et une fois qu’il s’active, il est difficile de l’éteindre », a-t-elle poursuivi.

« Avoir chaque jour la relation entre vous et les autres humains en tant que sujet et observateur n’est pas sain pour moi, car cela efface mon humanité et ma connexion… sans mon humanité, ma connexion, je ne peux pas être auteur-compositeur, ce qui est ma priorité. « .

En mai, l’ancienne star de Disney s’est rendue sur les réseaux sociaux pour assurer à ses fans qu’elle avait la plus grande gratitude envers ses followers, et ils l’ont toujours poussée à avancer dans son parcours musical tumultueux.

BILLY RAY ET TISH CYRUS BRISENT LE SILENCE SUR LE DIVORCE : « NOUS SERONS TOUJOURS FAMILLE »

« Pour plus de clarté, je me sens connecté à mes fans MAINTENANT plus que jamais. Quand je gagne, NOUS gagnons », a écrit Cyrus sur Instagram et X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Même si je ne les vois pas face à face tous les soirs lors d’un concert, mes fans se sentent profondément dans mon cœur. »

Cyrus a ajouté : « Je ne veux tout simplement pas dormir dans un bus en mouvement. Ce n’est pas ce qui est le mieux pour moi en ce moment, et si vous suivez ma carrière, vous savez que je change toujours et ce que je ressens à ce sujet. je pourrais aussi. »

L’interprète de « Wrecking Ball » a conclu sa déclaration en faisant référence au titre de son dernier album. « Je t’aime pour toujours, je suis juste en vacances d’été sans fin. »

La semaine dernière, Cyrus a lancé une nouvelle série TikTok, « Used To Be Young », dans laquelle elle a évoqué les moments clés de son enfance qui l’ont conduite à la célébrité alors qu’elle approche la trentaine.

Pour la « Partie 2 » de sa série, elle a expliqué comment son père, la légendaire star country Billy Ray Cyrus, considérait la célébrité et comment son enfance est entrée en jeu au cours de son parcours musical.

La première vidéo de la chanteuse « The Climb » a présenté la série à ses plus de 18 millions de followers sur TikTok et a montré Cyrus expliquant de quoi parlerait la série.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Parfois, j’ai l’impression que ma vie a commencé avec la naissance d’Hannah Montana. Mais avant Hannah, il y avait Miley », peut-on lire en légende. « Mon fantasme était d’éclairer le monde avec des rires, de la musique et des moments emblématiques qui durent au-delà de ma vie. Des décennies plus tard, je continue de remplir mon objectif grâce à l’amour de mes fans. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Billy Ray partage Miley, 30 ans, Braison 29 ans et Noah, 23 ans avec son ex-femme Tish, et il a adopté ses enfants Brandi et Trace issus d’une relation précédente. Il a également un fils Christopher Cody issu d’une autre relation.