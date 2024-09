Miley Cyrus poursuivie en justice pour avoir prétendument copié une chanson de Bruno Mars

Les similitudes entre le tube primé aux Grammy Awards « Flowers » de Miley Cyrus et « When I Was Your Man » de Bruno Mars donnent désormais matière à procès, selon une plainte pour violation de droits d’auteur récemment déposée contre la diva de la pop.

Tempo Music Investments, une société qui prétend détenir une part des droits d’auteur de la chanson de Mars parue en 2012, a déposé sa plainte lundi devant le tribunal fédéral du district central de Californie. Elle désigne Cyrus, ses co-auteurs de « Flowers » et plusieurs sociétés de musique, dont Sony Music, Apple et iHeartMedia, comme défendeurs, accusant ces parties de « reproduction, distribution et exploitation non autorisées de « When I Was Your Man ». »

Cyrus, Mars et Tempo Music Investment n’ont pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires du Times.

Tempo Music, selon des documents juridiques consultés par le Times, affirme avoir acquis les droits de « When I Was Your Man » en mars 2020 grâce à l’acquisition du catalogue de l’auteur-compositeur Philip Lawrence. Lawrence a co-écrit la ballade de rupture avec Mars (15 fois lauréat du Grammy) et d’autres auteurs. « When I Was Your Man » est sorti à l’origine en 2012 dans le cadre du deuxième album de Mars « Unorthodox Jukebox ».

Cyrus a sorti son propre hymne de rupture « Flowers » en janvier 2023, des années après avoir finalisé son divorce avec la star de « Hunger Games » Liam Hemsworth. Dans la chanson, Cyrus chante sur le fait de prendre le bonheur et l’amour en main après un chagrin d’amour. Après la sortie de la chanson, les fans sur Les réseaux sociaux ont rapidement pris le dessus les similitudes entre « Flowers » et « When I Was Your Man ».

Tempo Music affirme que « Flowers » de Cyrus « reproduit de nombreux éléments mélodiques, harmoniques et lyriques » de la chanson de Mars, affirmant que « ‘Flowers’ n’existerait pas sans ‘When I Was Your Man’ ».

La plainte dissèque les similitudes présumées entre le refrain de « Flowers » et un couplet et un refrain de « When I Was Your Man ». Quant aux paroles similaires sur l’achat de fleurs, le fait de se tenir la main et de parler pendant des heures, Tempo Music affirme que « les similitudes musicales ne sont pas une coïncidence ».

« Les accusés n’ont pas demandé ni reçu la permission de copier ou d’interpoler une quelconque partie de « When I Was Your Man » dans « Flowers » », ajoute la poursuite.

Tempo Music affirme également que la reproduction, la distribution, l’exécution et/ou la création « non autorisées » d’une œuvre dérivée de la chanson de Mars par Cyrus et d’autres défendeurs portent atteinte aux droits de la société. La « conduite des défendeurs a été et continue d’être délibérée et consciente », selon la plainte.

Selon la plainte, Tempo Music souhaite obtenir une « injonction permanente » empêchant les défendeurs de « reproduire, distribuer ou interpréter en public ‘Flowers’ ». L’entreprise demande également une évaluation des dommages et intérêts, notamment pour perte de profits, dommages et intérêts légaux, frais juridiques et autres réparations jugées « justes et appropriées ».

Lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards plus tôt cette année, Miley a interprété « Flowers » et remporté ses deux premières victoires, dans les catégories du disque de l’année et de la performance pop solo.

« Ce prix est incroyable mais j’espère vraiment que cela ne changera rien car ma vie était belle hier », a-t-elle déclaré. dit en acceptant le trophée du disque de l’année. « Tout le monde n’obtiendra pas un Grammy, mais tout le monde dans ce monde est spectaculaire, alors s’il vous plaît ne pensez pas que c’est important même si c’est très important. »