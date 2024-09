Miley Cyrus poursuivie en justice pour avoir prétendument copié la chanson à succès de Bruno Mars

Miley Cyrus est poursuivie en justice pour avoir prétendument copié l’une des chansons à succès de Bruno Mars.

Tempo Music Investments, qui détient une part des droits d’auteur de la chanson à succès de Mars, « When I Was Your Man », a poursuivi Cyrus pour « similitudes frappantes » dans sa chanson populaire « Flowers », selon des documents judiciaires obtenus par FOX Business.

« Tout fan de « When I Was Your Man » de Bruno Mars sait que « Flowers » de Miley Cyrus n’a pas obtenu tout ce succès tout seul », indique la plainte.

« ‘Flowers’ reproduit de nombreux éléments mélodiques, harmoniques et lyriques de ‘When I Was Your Man’, y compris la conception de la hauteur mélodique et la séquence du couplet, la ligne de basse de connexion, certaines mesures du refrain, certains éléments musicaux théâtraux, des éléments lyriques et des progressions d’accords spécifiques », ont-ils affirmé dans les documents judiciaires.

« Il est indéniable, compte tenu de la combinaison et du nombre de similitudes entre les deux enregistrements, que « Flowers » n’existerait pas sans « When I Was Your Man ». » – Investissements musicaux Tempo

L’interprète de « Count On Me » n’a pas été mentionné comme plaignant dans le procès déposé lundi 16 septembre devant le tribunal fédéral de Los Angeles.

Les co-auteurs Gregory Hein et Michael Pollack ont ​​été cités dans la plainte pour « exploitation » non autorisée présumée de la chanson. Plusieurs accusés, ainsi que Sony Music Publishing et Apple, ont également été cités dans les documents judiciaires.

Le tube de Mars « When I Was Your Man » a été écrit par le chanteur de 38 ans, Philip Lawrence, Ari Levine et Andrew Wyatt.

Tempo Music Investments a affirmé dans les documents avoir acquis les droits d’auteur du morceau de Mars « vers 2020 ».

La poursuite indique que « la ligne vocale d’ouverture du refrain de ‘Flowers’ commence et se termine sur les mêmes accords que la ligne vocale d’ouverture du couplet de ‘When I Was Your Man’ ».

La plateforme d’investissement musical a exigé que Cyrus, 31 ans, et les accusés cités dans la plainte cessent de reproduire, de distribuer ou d’interpréter en public « Flowers ».

Tempo Music Investments demande également des dommages et intérêts, mais le montant reste indéterminé.

Les représentants de Cyrus n’ont fait aucun commentaire, tandis que ceux de Mars n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Le procès entre les deux stars de la musique intervient après que Cyrus a remporté sa première série de Grammy Awards pour le disque de l’année et la meilleure performance pop solo lors de la 66e cérémonie de remise des prix en février 2024.

Cyrus a interprété la chanson en direct lors de la cérémonie, et « Flowers » a remporté le prix de la meilleure chanson internationale aux Brit Awards plus tôt cette année.

« Flowers » est devenu une sensation du jour au lendemain, débutant à la première place du classement Billboard Hot 100 et battant le record pour devenir la chanson la plus rapide à atteindre un milliard de streams sur Spotify.

Pendant ce temps, après plus de 16 semaines dans le classement Billboard Hot 100 en avril 2013, la chanson à succès de Mars, « When I Was Your Man », s’est hissée à la première place.

Mars a également reçu une nomination aux Grammy pour la meilleure performance pop solo pour la chanson en décembre 2013, et en 2014, la chanson a remporté le prix de la « chanson la plus interprétée » aux Pop Music Awards organisés par l’American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP).

En mai 2021, « When I was Your Man » a reçu sa onzième certification de platine.