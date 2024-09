Miley Cyrus poursuivie en justice, accusée d’avoir copié la chanson de Bruno Mars sur « Flowers »

Miley Cyrus a été poursuivie en justice, alléguant qu’elle et ses co-auteurs Gregory Hein et Michael Pollack ont ​​copié des parties d’un single de Bruno Mars lorsqu’ils ont écrit son tube mondial primé aux Grammy Awards « Flowers », selon Pierre roulante.

Selon une plainte déposée lundi à Los Angeles, Tempo Music Investments affirme que « Flowers » comprend une « exploitation » non autorisée de plusieurs éléments de la ballade au piano de Mars de 2013 « When I Was Your Man ». La plainte cite également Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart et plusieurs autres sociétés comme défendeurs accusés d’avoir distribué « Flowers ». Tempo possède un pourcentage des droits d’auteur américains de la chanson de Mars qu’elle a acquis auprès du co-auteur Philip Lawrence. Mars, ainsi que les co-auteurs Ari Levine et Andrew Wyatt, ne sont pas nommés comme plaignants dans la plainte.

Un représentant de Cyrus n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par Variété.

Bien que les paroles de la chanson de Mars mentionnent des fleurs, les similitudes entre les deux ne sont pas flagrantes à l’écoute. Cependant, affirme le procès, « Tout fan de When I Was Your Man de Bruno Mars sait que Flowers de Miley Cyrus n’a pas obtenu tout ce succès tout seul. Flowers reproduit de nombreux éléments mélodiques, harmoniques et lyriques de When I Was Your Man, y compris la conception et la séquence mélodiques du couplet, la ligne de basse qui le relie, certaines mesures du refrain, certains éléments musicaux théâtraux, des éléments lyriques et des progressions d’accords spécifiques. »

« Il est indéniable, compte tenu de la combinaison et du nombre de similitudes entre les deux enregistrements, que « Flowers » n’existerait pas sans « When I Was Your Man », poursuit la plainte. « Avec « Flowers », Cyrus, Hein et Pollack ont ​​créé une œuvre dérivée de « When I Was Your Man » sans autorisation. »