Miley Cyrus porte un haut court noir alors qu’elle twerk avec Megan Thee Stallion sur scène au Music Fest

C’était une fête à Austin, Texas ! Miley Cyrus n’a pas pu s’empêcher de planter la scène, tandis que Megan Thee Stallion a joué pour un moment incroyablement doux et amusant !

Qui a dit que « Hot Girl Summer » ne pouvait pas durer jusqu’à l’automne ? Megan Thee étalon, Le 26, les fans ont eu droit à une apparition surprise de Miley Cyrus, 28, comme le Coeurs en plastique La chanteuse a couru sur scène pendant le set du rappeur au festival de musique d’Austin City Limits le vendredi 1er octobre. Une vidéo tournée par un fan dans les coulisses montrait la chanteuse « Wrecking Ball » se faufiler des coulisses pour surprendre Megan au milieu de son set. Megan avait l’air choquée et excitée que la chanteuse la rejoigne, et Miley a twerk sur scène avec le rappeur, et le public les a tous les deux encouragés !

Miley et Megan étaient toutes les deux superbes pendant le spectacle. Megan a bercé un short rose vif avec un t-shirt rose plus clair pour sa performance. Miley portait un haut court noir avec un capri assorti. La tenue avait également des perles multicolores qui pendaient pour un peu la sensation hippie des années 60. Elle a complété sa tenue avec une petite paire de talons verts. Miley a également canalisé un peu de glam rock des années 80 avec ses cheveux blonds taquinés ! Miley a donné aux fans un meilleur aperçu de sa tenue sur Instagram. « Tout est plus grand au Texas, y compris mes CHEVEUX ! » elle a sous-titré le post !

L’ensemble de Megan pour l’événement contenait tous les succès que vous attendez du rappeur montant, y compris « Savage », « WAP » et « Body », via Setlist.fm. Miley a joué plus tard dans la soirée avec un ensemble en tête d’affiche. Les deux interprètes l’ont tué dans des festivals de musique à travers le pays tout au long de l’été. La chanteuse « We Can’t Stop » a montré de nombreuses tenues différentes tout au long de l’été, car elle est montée sur scène à plusieurs reprises tout au long de l’été. L’un de ses looks les plus populaires était un haut court argenté qu’elle portait pour des concerts à Atlanta, en Géorgie, et au festival de musique de Bottlerock à Napa, en Californie. Une autre tenue glamour était une barboteuse rouge chatoyante, qu’elle portait sur scène au festival Lollapalooza de Chicago fin juillet. La chanteuse a également montré ses talents de twerk à de nombreuses occasions, comme lorsqu’elle a exposé ses mouvements de danse au Summerfest de Milwaukee.