Miley Cyrus vient de donner à deux fans la surprise ultime.

Le jeudi 3 décembre, le chanteur a repéré un TikTok vidéo d’un couple s’embrassant et dansant sur son tube « Plastic Hearts ». Le clip, téléchargé par @ de4dangel, indiquait également: «Si Miley Cyrus commente, nous nous marierons.

Inutile de dire que l’artiste nominé aux Grammy Awards n’a pas pu résister à laisser un message. « J’espère que ça ira mieux pour vous deux que pour moi », a écrit la star de « Wrecking Ball ». « Félicitations. »

Comme les fans se souviendront, Cyrus était auparavant marié avec Liam Hemsworth. L’ancien couple, qui s’est rencontré et est tombé amoureux pendant le tournage La dernière chanson ensemble en 2009, se sont mariés en 2018. Mais une décennie après le début de leur histoire d’amour, ils se sont officiellement séparés. Ils ont annoncé leur rupture en 2019 – demandant et finalisant leur divorce plus tard cette année-là.

Cyrus a récemment parlé de la fin de leur mariage dans une interview révélatrice avec Howard Stern. Le joueur de 28 ans a rappelé comment, pendant les fiançailles, leur maison à Malibu avait été incendiée lors des incendies de forêt en Californie en 2018. Cyrus a dit qu’elle « avait tout perdu ».

«Moi étant une personne intense et ne voulant pas m’asseoir avec elle et ne voulant pas y aller, vous savez, ‘Qu’est-ce qui pourrait être utile à ce sujet?’ Je me suis simplement accrochée à ce qu’il me restait de cette maison, qui était moi et lui », a-t-elle déclaré à l’animateur de radio. « Et je l’aime vraiment et je l’aime vraiment très, très, beaucoup et je l’aime toujours. »