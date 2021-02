Miley Cyrus a célébré la vie de célibataire et a affirmé sur les réseaux sociaux qu’elle aimait pouvoir faire ce qu’elle voulait.

La chanteuse de 28 ans a également admis qu’une fois la pandémie de coronavirus terminée, elle serait de retour sur le marché pour un amoureux.

Miley a utilisé un clip de retour d’Hannah Montana avec une proclamation lors de son concert sur le hayon du Super Bowl pour faire savoir à peeple qu’elle aimait ne pas avoir quelqu’un à considérer avec ses actions.

Cela fait six mois qu’elle s’est séparée du chanteur Cody Simpson, 24 ans, suite à la rupture de son mariage avec Liam Hemsworh après une relation de près de 10 ans.

Partageant une vidéo d'une adolescente Miley dans Hannah Montana de Disney Channel, le personnage a déclaré: « Je n'ai aucun problème à ne pas avoir de petit ami! »







(Image: Images SIPA USA / PA)



Miley a ensuite posté un clip de son émission TikTok Tailgate dimanche, dans lequel elle a révélé: « Je suis célibataire maintenant tu sais. Après Covid, je suis prêt. »

Dans la légende, Miley a écrit: «Man. Être célibataire, ça craint. Tout ce que je fais, c’est TOUT CE QUE JE VEUX! Bahabahahahahabahahhahaha! »

Cela a chatouillé sa sœur Brandi, 32 ans, qui a adoré le message avant de commenter: « LOL »

Plusieurs fans ont commenté « ressentez-vous », d'être heureux de ne pas être liés à qui que ce soit.















Miley a déclaré qu’elle s’identifiait comme pansexuelle et qu’elle était célibataire depuis août dernier, lorsqu’elle a confirmé aux fans lors d’une session Instagram Live qu’elle avait rompu avec Cody.

Elle a déclaré: «Il est apparu que mon petit ami et moi avons rompu.

«Comme tout le monde à cet âge, nous décidons simplement qui nous voulons être avec nos vies, ce que nous voulons faire de nos vies.

« Et donc, ne faites pas une histoire dramatique si la semaine prochaine, nous sortons, traînons et achetons de la pizza. Nous sommes amis depuis 10 ans, et nous allons continuer à être amis. t en faire quelque chose que ce n’est pas.

