La chanteuse a visité mercredi l’émission SiriusXM de Howard Stern, où elle a discuté de son mariage avec Hemsworth et de la raison pour laquelle il s’est terminé peu de temps après qu’un incendie à Malibu ait détruit la maison du couple en 2018.

«Moi étant une personne intense et ne voulant pas m’asseoir avec elle et ne voulant pas y aller, vous savez, ‘Qu’est-ce qui pourrait être utile à ce sujet?’ Je me suis simplement accroché à ce qu’il me restait de cette maison, qui était lui et moi », a déclaré Cyrus. « Et je l’aime vraiment et je l’aime vraiment très, très, beaucoup et je l’aime toujours. »

Les deux sont sortis ensemble pendant près d’une décennie avant de se marier en 2018. Ils ont divorcé en 2019, Cyrus disant à Stern à la fin qu’il y avait «trop de conflits».

«Quand je rentre à la maison, je veux être ancrée par quelqu’un», a-t-elle dit, ajoutant: «Je ne me lance pas dans le drame ou dans les combats.