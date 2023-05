Miley Cyrus : L’évolution de la star de Disney Channel

Miley Cyrus est une chanteuse, compositrice et actrice américaine. Elle a revendiqué sa renommée grâce à son rôle de Miley Stewart/Hannah Montana dans la série télévisée « Hannah Montana » de Disney Channel. Cyrus a acquis une reconnaissance mondiale pour sa carrière dans la musique pop grâce à sa voix puissante, aux côtés de ses chansons accrocheuses et souvent controversées.

Miley Cyrus est issue d’une famille de musiciens. Son père est le chanteur country Billy Ray Cyrus. Après son succès sur Disney Channel, elle est passée à une carrière musicale solo, abandonnant son image saine et adoptant une personnalité plus audacieuse.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Cyrus a sorti plusieurs albums à succès, dont « Breakout » (2008), « Can’t Be Tamed » (2010) et « Bangerz » (2013), qui présentaient des singles à succès comme « Wrecking Ball » et « We Can’t Stop ».

En plus de sa musique, Cyrus s’est également aventurée dans le théâtre, apparaissant dans des films comme « The Last Song » (2010) et « LOL » (2012). Elle a activement utilisé sa plateforme pour défendre des causes, notamment les droits LGBTQ+, la sensibilisation à la santé mentale et les problèmes environnementaux.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tout au long de sa carrière, Miley Cyrus a été connue pour ses choix de mode audacieux, ses performances provocantes et sa nature franche. Son évolution artistique et sa volonté de repousser les limites en ont fait une figure marquante de la culture populaire.