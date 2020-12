Miley Cyrus a parlé de son divorce d’avec Liam Hemsworth, affirmant qu’elle l’aimerait toujours «beaucoup» mais qu’il y avait «trop de conflits» dans leur relation.

Le chanteur a épousé l’acteur australien en décembre 2018 après près de 10 ans d’une relation intermittente.

Ils ont décidé de se marier après leur maison a été détruite par des incendies de forêt en Californie.

Cependant, ils ont annoncé leur rupture moins d’un an plus tard.

S’exprimant dans l’émission de radio SiriusXM de Howard Stern, Cyrus a déclaré que la perte de leur maison avait affecté leur relation.

«Moi étant une personne intense et ne voulant pas m’asseoir avec elle et ne voulant pas y aller, vous savez, ‘Qu’est-ce qui pourrait être utile à ce sujet?’ Je me suis simplement accrochée à ce qu’il me restait de cette maison, qui était lui et moi », a-t-elle dit.

Cyrus, 28 ans, a ajouté: « Et je l’aime vraiment et je l’aime vraiment très, très, beaucoup et je l’aime toujours, je l’aimerai toujours. »

Elle a dit qu’il y avait « trop ​​de conflit » entre les deux. «Quand je rentre à la maison, je veux être ancré par quelqu’un. Je ne me lance pas dans le drame ou les combats.

Après la rupture, Hemsworth, 30 ans, a souhaité à la star « santé et bonheur » dans un post sur les réseaux sociaux.

Quelques semaines plus tard, Cyrus a posté un fil de tweets nier qu’elle avait triché pendant leur mariage de sept mois,

En plus de sa rupture, la chanteuse, qui a sorti son dernier album Plastic Hearts en novembre, a également évoqué ses tentatives de rester sobre pendant la COVID-19[feminine pandémie dans son entretien avec Stern.

Elle a abandonné l’alcool après une intervention chirurgicale sur ses cordes vocales en 2019.

«Les moments les plus difficiles ont été dans cette pandémie», a-t-elle déclaré. « Je suis toujours honnête. Et beaucoup de gens, leur sobriété a éclaté pendant cette période. J’étais l’un d’entre eux. Heureusement, je n’ai pas recommencé à me droguer, mais je buvais pendant la pandémie. »

Cependant, elle a dit qu’elle n’appelait pas cela une «rechute», disant que boire n’avait pas «été mon démon».

« En fait, cela ne me permet tout simplement pas d’atteindre mon plein potentiel, ce qui est inacceptable pour moi », a-t-elle déclaré.