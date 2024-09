Miley Cyrus « inquiète » de révéler son inspiration pour la chanson « Flowers »

Miley Cyrus trouve « troublant » de révéler publiquement l’inspiration qui a inspiré son morceau Flowers

Miley Cyrus a récemment exprimé ses inquiétudes après avoir été poursuivie pour violation du droit d’auteur pour sa chanson de 2023, Fleurs.

Une source a révélé DailyMail.com que l’ancien Hannah Montana La star n’est pas inquiète du procès mais elle ne veut pas révéler publiquement l’inspiration derrière sa chanson.

« Miley n’est pas trop préoccupée par le procès en lui-même, mais tous ceux qui connaissent Miley savent que ce morceau a été écrit comme un moyen de guérir de Liam Hemsworth », a déclaré la source.

Selon certaines informations, Miley s’est mariée avec Liam en décembre 2018 tandis que leur divorce a été finalisé en janvier 2020.

Le site a rapporté que Liam avait dédié le morceau de Bruno Mars à Miley en 2013, et avait même fait référence à leur relation. Il a également été dit que Liam avait fait jouer la chanson à son mariage avec Miley.

La source a expliqué : « Elle a écrit des paroles qui étaient une réaction aux paroles de Bruno dans Ton hommespécialement parce que c’était la chanson que Liam lui avait écrite. Elle se souciait seulement qu’il sache que c’était pour lui.

« Miley l’a écrit à l’origine comme une ballade d’amour lente et non comme la chanson rapide et optimiste qu’elle est devenue », a fait remarquer une source.

La source a noté que Miley « craint de devoir révéler son inspiration pour l’écriture de la chanson ».

« Bien qu’elle n’ait aucun problème à affirmer qu’il s’agissait d’une réponse à Bruno, révéler publiquement et officiellement qu’il s’agissait spécifiquement de Liam est très troublant », a poursuivi une source.

Entre-temps, la source a ajouté : « À ce stade, elle voit simplement comment cela se déroule et espère que le projet sera rejeté avant que cela ne devienne une réelle possibilité. »