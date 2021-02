Miley Cyrus a été submergée par l’émotion lors du concert du Super Bowl LV Tik Tok Tailgate.

La chanteuse de 28 ans a fondu en larmes lors du Wrecking Ball, qui a été écrit sur son ex mari Chris Hemsworth, lors du concert de dimanche après-midi.

Tout a commencé dans le sourire alors que Miley montait sur scène dans un uniforme de cheerleading noir et violacé, sur lequel était inscrit « FTW ».

Elle a commencé son set avec une version inspirée du cheerleading de Toni Basil, Hey Mickey, le chanteur changeant les paroles en « Hey Miley ».

Le chanteur a été rejoint sur scène par le rockeur des années 80 Billy Idol, interprétant son hit de 1982 White Wedding ainsi que Night Crawling.





(Image: NFL / TikTok)



Miley a rendu hommage à sa marraine Dolly Parton en couvrant son hit Jolene, mais après une performance spectaculaire, Miley a eu du mal à rester au courant de ses émotions en chantant Wrecking Ball.

Pendant la représentation, Miley a arrêté de chanter en gardant la tête baissée.

Alors qu’elle essuyait ses larmes, elle a dit au public: « Chanter cette chanson, Wrecking Ball, se sentir complètement brisé et brisé … la souffrance de chacun est différente, même le seuil de douleur de chacun.

« Je porte beaucoup de paillettes et je porte beaucoup d’armures, et je porte aussi mon cœur sur ma manche, et il se brise beaucoup. »







(Image: TikTok)



Miley a terminé avec une performance émouvante de son hit The Climb.

Dans la semaine précédant le week-end du Super Bowl, Miley avait taquiné sa performance, partageant une vidéo sur Instagram de son chant Plastic Hearts en marchant sur un tapis roulant dans un soutien-gorge de sport.

Avant le spectacle de dimanche, Miley a partagé une photo d’elle posant sur une table de billard rose ainsi qu’une vidéo d’elle portant des gants de boxe.

Elle a sous-titré le message: « SOUNDCHECK et ensuite GAME ON! »

