Miley Cyrus ça ne me dérangerait pas d’entendre Styles Harry dis qu’il veut juste l’adorer.

Le joueur de 28 ans Hannah Montana alun a participé à un récent sur le thème des vacances entretien avec la radio britannique Heart, révélant des informations intéressantes sur les désirs de Miley. Quand l’hôte Mark Wright demandé si elle préfère embrasser Justin Bieber ou l’ancienne vedette de One Direction, Miley n’aurait pas pu être plus sûre de sa réponse.

« Harry, c’est facile, » répondit-elle. « Justin Bieber que je connais depuis trop longtemps, et c’est comme une famille. Harry Styles! Il a l’air vraiment bien. » Elle a ponctué cette dernière phrase avec un clin d’œil et un pistolet, donc vous savez qu’elle le pensait vraiment.

Et au cas où quelqu’un serait encore confus quant à son choix, l’interprète toujours vif d’esprit de « Midnight Sky » a ajouté pour accentuer, « Vraiment bien. Je suis dans les filets de pêche. «

Clairement, le chanteur « Adore You » de 26 ans passe un bon moment. Il a mérité des éloges à la fois pour sa musique et son sens de la mode fluide, et Miley semble approuver tout cela.

«Et nous avons des goûts très similaires», a-t-elle poursuivi. « Je pense que partager un placard, partager une vie ensemble – c’est logique. »