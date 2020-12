Miley Cyrus a fait un empannage lors de son mariage avec Liam Hemsworth en lançant un avertissement sévère à un fan.

La chanteuse de Midnight Sky, 28 ans, a répondu à un fan qui a dit qu’ils se marieraient si elle leur répondait, et elle leur souhaitait un meilleur mariage qu’elle ne l’avait fait.

Elle s’est séparée de Liam, 30 ans, après moins d’un an de mariage, leur divorce étant finalisé au début de cette année.

L’utilisateur de TikTok De4dangel a utilisé l’application de partage de vidéos pour publier une vidéo d’elle-même en train de danser avec un ami masculin alors qu’ils essayaient d’attirer l’attention de Miley.







(Image: Getty Images)







(Image: de4dangel / TikTok)



« Si Miley Cyrus commente, nous nous marierons », ont-ils légendé la vidéo.

L’astuce a fonctionné et Miley a répondu dans les commentaires de la vidéo avec ce que beaucoup interprètent comme une fouille chez Liam.

«J’espère que ça ira mieux pour vous deux que pour moi», écrit-elle.







(Image: de4dangel / TikTok)



Elle a ajouté « félicitations » et la bague de fiançailles, le crâne et les os croisés et les emojis de coeur d’amour noir.

En août de l’année dernière, Miley et Liam ont confirmé leur rupture.

Quelques jours plus tard, elle a été vue en train d’embrasser Kaitlynn Carter sur un yacht.









Cela a suscité des spéculations selon lesquelles ils s’étaient séparés parce que Miley l’avait trompé, ce qu’elle a nié avec fureur.

Elle a tweeté à l’époque: «Je peux admettre beaucoup de choses mais je refuse d’admettre que mon mariage s’est terminé à cause de la tricherie.

« Liam et moi sommes ensemble depuis une décennie. Je l’ai déjà dit et cela reste vrai, j’aime Liam et je le serai toujours. »