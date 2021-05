Miley Cyrus fait face à des réactions négatives pour ses plaisanteries sur Twitter avec Elon Musk avant leur apparition dans le «  Saturday Night Live  »

Avant leur épisode « Saturday Night Live » le 8 mai, l’auteure-compositrice-interprète américaine Miley Cyrus a été critiquée sur les réseaux sociaux après avoir plaisanté avec Elon Musk via Twitter.

Selon Page Six, après qu’un fan a tweeté mercredi une image photoshoppée de Musk sur un boulet de démolition en clin d’œil au fameux clip de Cyrus en 2013, le PDG controversé de Tesla, « Il pourrait y avoir quelque chose là-bas, haha. »

Le chanteur de 28 ans a ensuite répondu: « @elonmusk, je suis à terre si vous l’êtes! #MileyAndMusk sur la lune! »

Un utilisateur de Twitter a exhorté Cyrus à « supprimer » son message afin que les fans puissent « prétendre que nous ne l’avons pas vu », tandis qu’un autre a tweeté, « oui, reine infiltre et redistribue cette richesse que nous aimons voir ». Cependant, d’autres n’ont pas tardé à défendre la star de « Party In The USA », notant qu’elle n’avait probablement pas grand-chose à dire dans quel épisode de « SNL » elle devait jouer.

« Elle doit promouvoir l’épisode avec lui les gars ….. elle n’a pas le choix », a tweeté un fan.

Comme rapporté par Page Six, l’apparition prochaine de Musk en tant qu’animateur de l’émission NBC a provoqué l’indignation parmi les membres de la distribution, y compris Aidy Bryant et Bowen Yang, alors que le milliardaire avait précédemment qualifié la pandémie de coronavirus de « stupide » et exigeait la fin des restrictions.

Récemment, il a également déclaré qu’un « groupe de personnes mourra probablement » lors d’une mission sur Mars.

Alors que la réaction continue de s’intensifier, une source a déclaré en exclusivité à Page Six vendredi que les membres de la distribution de ‘SNL’ ne seraient pas obligés d’apparaître dans des croquis avec Musk s’ils ne sont pas à l’aise de le faire. » [‘SNL’ boss Lorne Michaels] ne leur fera jamais faire quoi que ce soit qu’ils ne veulent pas faire », a noté la source.