Miley Cyrus a signalé qu’elle était prête à revenir dans le jeu des rencontres – et a laissé les admirateurs connaître l’attribut principal qu’elle recherchait chez un autre significatif.

L’actrice et pop star de 28 ans a vécu une romance de 11 ans avec l’acteur australien Liam Hemsworth qui a abouti à un mariage en 2018 – et à un divorce cette année.

Depuis sa rupture avec la star de Hunger Games, Liam, Miley a eu des aventures avec la star de télé-réalité Kaitlynn Carter et la chanteuse pop australienne Cody Simpson – dont elle s’est séparée en août.

Mais il semble que les hommes et les femmes de son passé étaient peut-être trop amusants et avaient trop de choses intéressantes à dire – car elle est maintenant à la recherche d’un amant «ennuyeux» pour l’attacher.







Le Soleil cite l’étoile en déclarant: «J’ai besoin d’une personne apaisante. J’ai besoin d’être ennuyeux mais confiant.

Elle a également laissé entendre qu’elle était prête à garder l’esprit ouvert pour sa prochaine romance et qu’elle gardait un œil sur tout moment, n’importe où.

Mais elle a ajouté: «Je sais que l’endroit où rencontrer mon prochain partenaire ne sera pas à un f *** ing Burger King.»







Les nouveaux amants potentiels devraient probablement être préparés pour que la star écrive de la musique à leur sujet, en particulier si la relation ne dure pas.

Miley a sorti son dernier album, Plastic Hearts, le mois dernier et beaucoup de ses fans sont convaincus que le disque regorge de paroles sur son mariage raté avec Liam.

Dans le morceau d’ouverture intitulé WTF Do I Know, Miley se lamente: «Ai-je tort de passer à autre chose et moi, et tu ne me manques même pas? Je pensais que ce serait toi jusqu’à ma mort, mais je lâche prise.







Les fans ont débattu de la signification des paroles en ligne, avec un tweet de fan, « Omg ‘WTF je sais’ est à propos de Liam Hemsworth. »

Alors qu’un autre a tweeté Hemsworth directement à propos de la chanson, mettant en garde: « @LiamHemsworth vous devez écouter WTF Do I Know de Miley Cyrus. »

Les fans ont également émis l’hypothèse qu’une deuxième piste de l’album, intitulée Angels Like You, concernait également son ex-mari.