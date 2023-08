Miley Cyrus et Selena Gomez sortent des singles le même jour, montrent l’amour – Hollywood Life

Voir la galerie





les Sorciers de Waverly Place alun Selena Gomez31, et Hannah Montana étoile Miley Cyrus, 30 ans, ont tous deux annoncé la sortie de leurs singles le 25 août ! Et plutôt que de rivaliser, ils ont tous les deux décidé de se montrer l’amour avant le grand jour. Dans une vidéo de retour hilarante d’un Hannah Montana épisode, Selena (comme son ancien personnage Mikayla Skeech) a rivalisé avec Hannah de Miley tout en travaillant au téléphone lors d’un téléthon. Mais il n’y avait aucun signe de leur querelle à l’écran dans la légende de Miley. « @Selena Gomez et je laisse tomber nos nouveaux SINGLE BIENTÔT… .. JE DIS QUE NOUS #USEDTOBEYOUNG », a-t-elle écrit à côté d’un re-tweet du clip.

.@Selena Gomez et je laisse tomber nos nouveaux SINGLE BIENTÔT….. JE DIS NOUS #USEDTOBEYOUNG. https://t.co/KREFoDpnXM – Miley Cyrus (@MileyCyrus) 18 août 2023

Pendant ce temps, le Seuls les meurtres dans le bâtiment l’actrice a pris des histoires Instagram pour partager le même clip adorable. « @mileycyrus et moi avons tous les deux un SINGLE SOON et nous sortons tous les deux le même jour », a-t-elle légendé la vidéo. « Nous sommes amis depuis que nous étions JEUNES. Excité pour le 25 août !!!”

Le tweet a envoyé un grand nombre des 46,5 millions de fans de la chanteuse de « Flowers » sur la plateforme dans une frénésie, et ils se sont précipités sur le fil de commentaires pour s’extasier. « Double le génial », a plaisanté un adepte, tandis qu’un autre a jailli, « MÈRES ». « LES FEMMES AU SOUTIEN DES FEMMES / ICÔNES SOUTENANT DES ICÔNES », a fait remarquer un troisième.

Bien que des rumeurs de querelle aient tourmenté les anciennes actrices de Disney Channel, aucune ne semble réellement exister. Une source a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en 2020, après que Selena soit apparue dans un Instagram Live avec Miley, que leur amitié était « de retour » – et a abordé les rumeurs en cours d’une collaboration. « Miley et SélénaL’amitié de est de retour, ils se suivent tous les deux sur Instagram maintenant et continueront à rester en contact », a déclaré l’initié. HL à l’époque.

« Il n’y a aucun moyen de vraiment dire où les choses iront à partir d’ici, mais Miley est ravie qu’ils aient fait le spectacle et elle n’a vraiment que des éloges pour Selena », ont-ils poursuivi. « Elle est tellement honorée que Séléna était prête à être si honnête avec elle comme ça, elle la respecte vraiment pour s’être ouverte et la qualifie de courageuse. Miley adore collaborer avec différents artistes donc il n’est pas hors de question qu’elle puisse faire une chanson avec Séléna en bas de la route. Ce n’est pas quelque chose sur la table maintenant, mais ne dites jamais jamais.