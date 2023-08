Miley Cyrus et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Prêt pour un flash-back ? Hannah Montana a été créée il y a plus de 17 ans, ce qui rend le favori de Disney Channel assez vieux pour avoir son propre permis de conduire. Sortie le 24 mars 2006, la série est devenue un phénomène mondial et a fait Miley Cyrus un nom familier. Hannah Montana raconte les aventures de Miley Stewart, une adolescente vivant une double vie en tant que pop star adolescente Hannah Montana.

Miley n’avait que 12 ans lorsqu’elle a débuté Hannah Montana. Près d’une décennie et demie plus tard, elle et les stars de la série ont désormais grandi. Miley a vécu toute une vie et elle a chanté ses jours « sauvages » dans sa chanson « Used To Be Young » sortie en août 2023. Si vous souhaitez revoir Hannah Montana, tous les épisodes de la série à succès de Disney Channel sont désormais diffusés sur Disney+. Découvrez ce que fait le casting ces jours-ci.

Miley Cyrus

Miley Cyrus30 ans, est devenue une star mondiale et une idole des adolescents lorsqu’elle a commencé à jouer Hannah Montana dans la série Disney Channel en 2006. La série a duré 4 saisons et s’est terminée en 2011. Miley a également incarné le personnage dans le film de 2009, Hannah Montana : le film.

Depuis, elle a sorti plusieurs albums Hannah Montanay compris Bangerz, Coeurs en plastiqueet Des vacances d’été sans fin. Certaines de ses chansons à succès incluent « The Climb », « Party in the USA », « Can’t Be Tamed », « Wrecking Ball » et « Flowers ». Sa dernière sortie musicale était sa chanson « Used To Be Young », sortie le 25 août 2023.

Elle a joué dans le film 2010 Nicolas Sparks film La dernière chanson. C’est là qu’elle a rencontré Liam Hemsworth. Miley a servi comme entraîneur sur La voix pendant deux saisons. Elle est revenue au théâtre dans un épisode de 2019 de Miroir noir.

Miley a commencé à sortir avec Liam en 2009. Ils se sont fiancés en 2012, mais ils se sont séparés en 2013. Ils se sont réunis en 2016 et se sont mariés en 2018. Ils se sont séparés l’année suivante et leur divorce a été finalisé en janvier 2020. Miley est également sortie avec Liam. Patrick Schwarzenegger, Stella Maxwellet Cody simpson. Elle est devenue pansexuelle en 2015. Elle sort avec Maxx Morando24 ans, depuis 2021.

Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus62 ans, a joué le rôle du père de Miley Stewart, Robby Ray, dans Hannah Montana. Pendant son passage dans la série, Billy Ray a rejoint le casting de Danser avec les étoiles saison 4. Il est arrivé à la 5ème place. Après Hannah Montana terminé en 2011, Billy Ray a continué à sortir de la musique. Il a sorti 5 albums studio depuis 2011. Il a également joué dans la sitcom CMT Toujours le roi de 2016 à 2017.

Billy Ray figurait notamment dans le remix 2019 de Lil Nas X « Route de la vieille ville. » En janvier 2021, le remix « Old Town Road » a battu le record du plus grand nombre de certifications qu’une chanson ait jamais reçue après sa 14e certification platine.

En 2020, Billy Ray s’est entretenu EXCLUSIVEMENT avec HollywoodVie et a admis qu’on parlait d’un Hannah Montana prequel centré sur son personnage. « Ils parlent de faire un prequel, ce que je ferais sans hésiter », nous a dit Billy Ray. « Parce que cela signifie que je peux récupérer mon mulet. »

Emilie Osment

Emilie Osment, 31 ans, a joué le rôle de la meilleure amie d’Hannah/Miley, Lilly Truscott, dans la série à succès de Disney Channel. Elle a également joué dans Hannah Montana : le film. Au fil des années, elle est apparue dans des films comme L’heure hantée : n’y pensez pas, Papa, Cyberintimidateur, Pays des merveilles de Noëlet plus.

Elle a notamment joué dans la série Freeform Jeune et affamé de 2014 à 2018. Sa série FOX Presque une famille a couru pendant une saison. Elle a eu des rôles récurrents majeurs dans La méthode Kominsky et Maman. Emily a travaillé sur la série animée Netflix Impasse : Parc Paranormal.

Michel Musso

Michel Musso, 32 ans, jouait le meilleur ami d’Hannah/Miley, Oliver Oken. En plus de jouer Oliver, Mitchel a également exprimé Jeremy Johnson dans la série animée Phineas et Ferb. Il a également joué dans Une paire de Rois et hébergé PrankStars sur Disney Channel. Il a sorti son premier album éponyme en 2009.

Il a repris le rôle de Jeremy dans le film 2020 Phineas et Ferb le film : Candace contre l’univers.

En 2011, Mitchel a été accusé de deux chefs d’accusation de conduite en état d’ébriété, TMZ signalé. Il n’a ensuite pas contesté un chef d’accusation d’alcoolémie supérieure à 0,08. Il a été condamné à 36 mois de probation informelle, à une amende et a dû suivre des cours d’éducation sur l’alcool. « En devenant adulte, j’ai appris par moi-même que le meilleur moyen d’avancer est d’agir et d’assumer ses responsabilités », a-t-il déclaré. E! En ligne. « Je suis particulièrement reconnaissant envers ma famille et mes fans pour leur soutien et leurs encouragements indéfectibles. Je suis heureux de mettre cela désormais dans le passé.

Jason Earles

Jason Earles46 ans, a joué le rôle du farfelu et hilarant Jackson Stewart, le frère aîné de Miley, dans Hannah Montana. Après Hannah Montana terminé, Jason a continué à jouer dans l’émission télévisée Je donne un coup de piedqui s’est déroulé de 2011 à 2015. Il a également joué des rôles dans WTH : Bienvenue à Howler, Sautes d’humeuret Hôtel Du Loone. Il est récemment apparu dans un épisode de Roulez simplement avec en 2020.

Jason était marié à Jennifer Earles de 2002 à 2013. Il s’est marié Katie Drysen en 2017.

Moisés Arias

Moisés Arias29 ans, a joué le personnage préféré des fans, Rico, dans Hannah Montana. Après un rôle récurrent dans la première saison, Moises est devenu un habitué de la série.

Après Hannah MontanaMoises a joué dans le film de 2013 Les rois de l’été, Moi, Moche et Méchant 2, le match de Ender, Cinq pieds l’un de l’autre, Emplacement parfait 3, et plus. Il a joué dans le film 2020 Le roi de Staten Island et est apparu dans samaritain et Meurtrier américain.