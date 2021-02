C’était une belle journée pour un « mariage blanc ».

Miley Cyrus a partagé la scène avec Billy Idol lors de son concert d’avant-match TikTok Tailgate à Tampa Bay avant le Super Bowl 55, amenant le rockeur sur scène avec un simple «Hey, Billy Idol».

Après avoir chanté leur collaboration Plastic Hearts « Night Crawling », les deux ont uni leurs forces pour le hit « White Wedding » d’Idol avec Cyrus, vêtu d’une tenue de pom-pom girl rose et noire (et genouillères assorties), dansant de manière suggestive entre les virages.

Cyrus a lancé le TikTok Tailgate, son premier concert en plus d’un an, avec sa propre version de « Mickey » de Toni Basil, transformant les paroles en « Miley » en demandant à la foule de chanter. Elle a interprété «Prisoner», repris «Heart of Glass» de Blondie, «Head Like a Hole» de Nine Inch Nails et «Jolene» de Dolly Parton.

La rockeuse Joan Jett a rejoint Cyrus sur scène.

« Une introduction semble insultante », a déclaré Cyrus alors que Jett montait sur scène. Au lieu de cela, les deux ont donné une version animée de « Bad Reputation », « Bad Karma » et « Je me déteste pour t’aimer ».

Cyrus est devenu ému pendant une partie du concert. « Je porte beaucoup de paillettes et je porte beaucoup d’armures, mais je porte aussi mon cœur sur ma manche, et ça se brise beaucoup », a déclaré Cyrus avant de passer à sa chanson « The Climb ».

La NFL a annoncé le mois dernier que 7500 travailleurs de la santé vaccinés avaient été invités à assister au Super Bowl LV au stade Raymond James pour regarder le concert. Cyrus a donné des accessoires aux ouvriers pendant le spectacle. « Je ne pouvais pas imaginer mieux faire cela avec tous ces héros de la santé », a déclaré Cyrus depuis la scène. « Entouré par les gens qui ont rendu ce spectacle possible. Nous sommes tellement reconnaissants de vous et de toute votre diligence. Et pour cela, nous allons jouer dur. »

Idol, 65 ans, et Cyrus, 28 ans, ont tous deux publié des messages appréciés sur les réseaux sociaux sur la performance depuis le même siège de moto, chacun écrivant «Hot in the City».

« Hot In The City @MileyCyrus -BFI », a écrit Idol sur Twitter.