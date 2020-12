Miley Cyrus peut avoir un moyen de savoir quand quelque chose est juste, mais elle n’a pas nécessairement un moyen de savoir combien d’encre elle a fait.

La pop star est apparue sur Jimmy Kimmel en direct le lundi 7 décembre, où elle a joué à un jeu-questionnaire sur elle-même contre un superfan nommé Paul.

Une des questions de l’hôte Jimmy Kimmel était, « Combien de tatouages ​​Miley a-t-elle actuellement? »

Paul a fait de son mieux et a pesé avec une réponse de 27. Lorsque Jimmy a annoncé que c’était beaucoup trop bas, c’était au tour du chanteur de 28 ans de « See You Again » de tenter le coup.

« Je n’ai aucune idée, » répondit-elle. Jimmy était confus quant à la raison pour laquelle il connaîtrait le bon décompte alors qu’elle ne le faisait pas, alors la toujours candide Miley a plaisanté, « Euh, parce que tu es probablement beaucoup plus cohérente que moi quand je reçois ces tatouages. »

À cela, Jimmy a répondu que la réponse était 74 (!), Laissant Miley aussi confuse que son fan. « Hein? » répondit-elle, ayant définitivement du mal à croire que le décompte est exact. Malheureusement, Jimmy n’a pas révélé ses sources, donc on ne sait pas qui a réellement fait le comptage.