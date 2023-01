Miley Cyrus en crop top avec Dolly Parton pour les répétitions de NYE : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Miley Cyrus et Dolly Parton semblaient prêts à sonner le Nouvel An alors qu’ils étaient repérés en train de répéter pour leur grand spécial de vacances, La soirée du Nouvel An de Miley. La chanteuse de “Wrecking Ball”, 29 ans, a pratiqué sa performance aux côtés de sa vraie marraine, 76 ans, à Miami le samedi 31 décembre. , avec Dolly qui garde toujours Dolly entièrement coiffée et maquillée !

Miley a même partagé des photos incroyables de la répétition sur son propre Instagram. Dans le carrousel, l’incroyable duo partage la scène pendant les essais, avec Dolly portant une incroyable tenue en cuir noir. Dans un autre article, Miley a partagé des images d’elle en train de répéter avec certains des autres talents prévus pour l’émission, notamment Sia, Fletcher, Latto, Rae Sremmurd et Lys.

« L’inauguration La soirée du Nouvel An de Miley a été un succès sans réserve et nous savons que l’émission de cette année sera tout aussi spectaculaire, avec de nombreuses surprises et beaucoup de plaisir », un communiqué de presse de NBCUniversal Television and Streaming exec, Jen Neal, lire avant la grande soirée de Miley et Dolly. “Nous avons hâte que la fête commence.” Comme les fans s’en souviendront, Miley a animé l’émission de l’année dernière aux côtés de Saturday Night Live homme drole Pete Davidson.

Pendant ce temps, le concert de NYE intervient après que Dolly se soit produite lors de son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame en octobre. La hitmaker “Jolene” a repris le Microsoft Theatre de Los Angeles aux côtés de ses 13 autres nominés, dont Eminem, Lionel Richie, Duran Duran, Pat Benatar et Carly Simon

Dolly a été intronisée au Rock & Roll Hall of Fame pour ses incroyables contributions à la scène musicale américaine. Avec un premier album en 1967, l’auteur-compositeur-interprète allait marquer des succès au cours des quatre décennies suivantes avec des chansonnettes telles que “Coat of Many Colors”, “9 to 5” et “Here you Come Again”.

Son clin d’œil au Rock & Roll Hall of Fame cette année, cependant, a d’abord rencontré une certaine résistance de la part de Dolly, provoquant un retour de flamme. Elle a d’abord dit qu’elle se retirait “respectueusement” de la nomination le Instagram en raison du fait qu’elle n’avait pas l’impression de le mériter. A l’époque, elle racontait Panneau d’affichage qu’elle ne se considérait pas comme une “rock n’ roller dans aucun sens du terme”.

Cependant, elle a changé d’avis peu de temps après l’annonce des nominations. “Je n’ai jamais voulu causer de problèmes ou attiser la moindre controverse. J’ai toujours cru – et je pense que des millions d’autres personnes aussi – ont toujours pensé que le Rock & Roll Hall of Fame avait été créé pour les plus grands acteurs du rock ‘n’ roll, et je ne l’ai tout simplement pas fait. J’ai vraiment l’impression d’être à la hauteur de cela et je ne veux rien enlever aux gens qui ont travaillé si dur », a déclaré Dolly à Panneau d’affichage. « Alors je voulais juste me retirer avant que ça commence bien. J’ai découvert plus tard que c’était bien plus que ça, évidemment. … Je suis très honoré et touché par [the induction]et donc je vais essayer d’être à la hauteur.

