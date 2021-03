Le Coeurs en plastique l’artiste a écrit: «Bien que vous soyez considéré comme un« alter-ego »en réalité, il fut un temps dans ma vie où vous teniez plus de mon identité dans votre gant que je ne le faisais entre mes mains nues. Nous avons eu un échange égal dans lequel vous m’avez donné une renommée exceptionnelle en échange de l’anonymat que je pourrais vous offrir. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Vous étiez une fusée qui m’a transporté sur la lune et ne m’a jamais fait redescendre. Je ne pouvais pas m’imaginais qu’en me filmant en train de chanter «I Love Rock n ‘Roll» contre un mur blanc dans la cuisine de l’amie de ma mère sur le devant d’un premier projet de scénario, mes rêves les plus fous deviendraient réalité. . »

