Miley Cyrus s’est ouverte sur sa sexualité, expliquant qu’il « a plus de sens » pour elle de sortir avec des femmes plutôt qu’avec des hommes.

La chanteuse de Midnight Sky, 28 ans, a déclaré qu’elle trouvait le corps de la femme plus attrayant que celui de l’homme, bien qu’elle soit une fan de pénis utilisés dans l’art.

À l’été 2019, elle a eu une brève aventure avec Kaitlynn Cater après la fin de son mariage avec Liam Hemsworth.

Elle a déclaré à SiriusXM: « Les filles sont beaucoup plus sexy. Nous le savons.

«Tout le monde, je pense, peut convenir que depuis les temps anciens, d *** s font de merveilleuses sculptures. A part ça, je ne suis pas aussi intéressé.







(Image: FilmMagic)









«J’aime les d *** s en tant qu’œuvres d’art. Et sculpturale, j’aime la forme, je pense qu’elle est vraiment belle sur une table.

« C’est bien si ça peut juste entrer et partir, parce que je ne veux pas que ça me regarde. C’est ce que je ressens vraiment. Je me sentais vraiment bien de dire ça.

« Tout le monde sait que les filles sont plus jolies que les salopes. »







(Image: Getty)



Elle a expliqué qu’elle ressent des liens plus étroits avec les femmes et qu’elle préfère sortir avec elles.

Miley a ajouté: « C’est ce qui a fini par rendre les relations féminines plus sensées pour moi. »

Le chanteur estime également que la dynamique entre deux femmes est plus claire que dans les relations droites.







(Image: Getty Images pour Dick Clark Prod)



Miley a poursuivi: « Le rôle dans lequel j’étais avait plus de sens, car il n’y aura pas cette chose étrange que je paie pour tout et peu importe.

« Comme si je devais être avec une fille, je suis tout à fait prêt à être avec une salope de boss qui a autant de succès, ou plus de succès que moi; c’est cool aussi.

«Mais je me sentais comme les femmes avec qui je me trouvais, le rôle me convenait plus facilement, car même dans ma relation avec les hommes, la plupart du temps, je détiens un espace plus dominant.