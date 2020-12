Miley Cyrus a pris beaucoup de chaleur. Bien qu’elle ait hilarante E! News pour lui présenter des excuses plus tôt ce mois-ci, la chanteuse continue de faire face aux critiques de ses pairs de l’industrie musicale.

L’artiste « Plastic Hearts » a expliqué cette semaine comment elle gère la haine en lui donnant une tournure positive (même lorsqu’elle est crachée par Cher).

Parler avec Billy Idol pendant SiriusXM Noël en direct, Miley a déclaré: « Le nombre de personnes qui ont parlé de mes disques ou de ce que je fais, vous savez, j’ai demandé à Cher de me suivre sur Twitter, mais c’est à ce moment-là que j’ai pensé que j’avais vraiment réussi. Je ‘Je suis comme,’ Oh, Cher se fout de ce que je fais.

La femme de 28 ans a expliqué comment son bœuf avec le lauréat d’un Grammy s’était intensifié pendant la révolte de Miley Bangerz ère. « Elle était en colère que je lui tire la langue tout le temps et toute cette merde. Et je me dis: ‘Yo, j’ai énervé Cher, j’ai vraiment réussi' », a déclaré le chanteur de « Wrecking Ball ».