Miley Cyrus a partagé un message touchant à Elliot Page après sa sortie de transgenre.

L’acteur, mieux connu pour des rôles comme Juno et le super-héros de Netflix bash Umbrella Academy, a partagé une longue et passionnée déclaration plus tôt ce soir.

Il a dit que ses pronoms sont il / ils, et son nom est Elliot.

Miley a partagé une chaîne de cœurs en écrivant: « Elliot règles! »

Et sa femme, Emma Portner, a ajouté un hommage éclatant.

Elle a écrit: « Je suis tellement fière de @elliotpage. Les personnes trans, queer et non binaires sont un cadeau pour ce monde.

«Je demande aussi de la patience et de l’intimité, mais que vous vous joignez à moi dans le soutien fervent de la vie trans chaque jour.

« L’existence d’Elliot est un cadeau en soi. Brille sur la douce E. Je t’aime tellement. »







(Image: WireImage)



Alyssa Milano a remercié Elliot pour sa déclaration, tandis que Netflix lui a dit qu’ils étaient « si fiers » et qu’ils ne pouvaient pas attendre son retour dans la troisième saison de Umbrella Academy.

James Gunn, directeur des Gardiens de la Galaxie, a déclaré: « Elliot, je vous aime, je suis fier de vous et je vous admire. S’il vous plaît, continuez à être un phare de courage, de compassion et de force pour nous tous. »

Et Mia Farrow a sonné: « Je vous souhaite beaucoup de bénédictions et de bonheur alors que vous commencez votre nouvelle aventure, cher Elliot !! C’est génial! X. »















(Image: Getty Images)



Elliot avait écrit: « Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot.

« Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie. Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage.

« Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. »







(Image: FilmMagic)







(Image: WireImage)



Il a ajouté: « J’ai été sans cesse inspiré par tant de personnes dans la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant.

« J’offrirai tout le soutien que je pourrai et je continuerai de lutter pour une société plus aimante et plus équitable. »

Et il a admis qu’il se sentait «effrayé» par sa sortie, partageant ses inquiétudes quant à la discrimination à laquelle sont confrontées les personnes trans.







(Image: WireImage)



Elliot a terminé son message: « J’aime le fait que je sois trans. Et j’aime le fait que je suis queer. Et plus je me tiens étroitement et j’embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je prospérer.

«À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et à la menace de violence: je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux.

« Merci d’avoir lu ceci. Tout mon amour, Elliot. »