Miley Cyrus dévastée alors que son chien bien-aimé meurt d’un cancer avec de «  multiples tumeurs  »

Miley Cyrus a partagé sa dévastation à la mort de sa «meilleure amie» après avoir reçu un diagnostic de cancer.

La pop star de 28 ans a partagé des photos de son mélange de pitbull nommé Mary Jane alors qu’elle publiait un long hommage à son amie à quatre pattes.

Le chanteur au cœur brisé a écrit: « Quiconque me connaît et ne doit pas être bien est conscient que mon meilleur ami dans le monde entier est un mélange de pit-bull sauvé nommé Mary Jane. »

Miley a déclaré que l’animal avait reçu un diagnostic de cancer il y a plus d’un an et avait depuis développé « plusieurs types et tumeurs ».

Elle a poursuivi sur Instagram: «On m’a dit que ce serait un laps de temps incertain avant qu’elle ne soit partie.

« Conseillé de passer chaque seconde à savourer son esprit spécial … ce qui n’était rien de nouveau. J’avais été pendant 10 ans. »







(Image: Miley Cyrus / Instagram)



Cyrus, dont le plus récent album, Plastic Hearts, est arrivé en novembre, a déclaré que le chien était plus qu’un ami ou un membre de la famille.

Elle a écrit: « Dans la vie, il est facile de prendre les choses pour acquises. De laisser passer de petits miracles sans moments de gratitude.

«Être inconscient quand les rayons du ciel brillent sur toi. Mais quand il s’agissait de mon ANGEL Mary Jane… je n’ai jamais oublié le cadeau que j’avais reçu.







(Image: Miley Cyrus / Instagram)



Miley a poursuivi: « Elle a rendu cela impossible. C’était un chien avec des ailes d’une certaine manière.

«Je l’ai remerciée à plusieurs reprises alors qu’elle prenait son dernier souffle pour qui et ce qu’elle était pour moi. C’était quelque chose de plus qu’un ami ou un membre de la famille. Quelque chose de si différent.

« Vous ne pouvez pas le définir. Notre connexion était purement DIVINE. Un amour incomparable. »

L’actrice de Hannah Montana a ajouté: « Elle n’a plus mal mais je le suis. C’est ça l’amour. »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.