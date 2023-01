Miley Cyrus chante dans la vidéo Topless Shower : Regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Lumeimages / SplashNews.com

Miley Cyrus peut chanter sous la douche avec les meilleurs d’entre eux ! L’ancien phénomène de Disney Channel, 30 ans, s’est rendu sur Instagram le lundi 9 janvier pour partager un aperçu révélateur de ses nouveaux morceaux – de la douche. Dans un clip vidéo, Miley pouvait être vue sous une cascade d’eau chantant acapella, tout en passant ses mains dans ses cheveux mouillés et en caressant ses bras et son côté. Plusieurs de ses tatouages ​​​​étaient pleinement exposés dans le clip racé, et une fois de plus, elle a montré tout son talent vocal. “FLEURS”, a-t-elle taquiné dans la légende. “SYDNEY VENDREDI 13 JANVIER À 11H, LONDRES VENDREDI 13 JANVIER À 00H00, NYC JEUDI 12 JANVIER À 19H00, LA JANVIER 12 JANVIER À 16H00.”

Plus à propos Miley Cyrus

Beaucoup des 192 millions de followers de Miley ont suivi le fil des commentaires pour réagir au clip torride, et parmi eux se trouvaient des noms illustres. Ami crooner Paris-Hilton41 ans, a répondu avec un emoji yeux de cœur, tandis que DJ Diplo emojis de coeur et de fleur abandonnés. Le compte IG officiel d’Iheartradio a commenté, “cette bobine en boucle jusqu’à jeudi”.

Certains fans ont noté ses compétences vocales évidentes en direct. « Et il y a encore des gens qui disent qu’elle ne sait pas chanter. Les haineux vont détester », a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a plaisanté:« Ok, c’est comme ça que vous faites la promotion d’une chanson. “Je sais que vous criez parce que je crie”, a fait remarquer un troisième.

Le clip arrive quatre jours seulement après que Miley a laissé tomber une photo alléchante de sa pochette d’album. Sur la photo, postée sur IG le 5 janvier, Miley se balançait précairement d’un trapèze tout en balançant un maillot de bain licou noir découpé et une paire de lunettes de soleil chic. Plus particulièrement, elle portait une paire de talons aiguilles noirs pour le claquement de doigts. “VACANCES D’ÉTÉ SANS FIN. L’ALBUM. 10 MARS », a-t-elle légendé le message.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Dans la perspective de son nouvel album, elle a également animé son deuxième spécial du Nouvel An avec sa vraie marraine, légende de la country Dolly Parton. Miley et Paris Hilton ont notamment interprété le tube culte parisien de 2006 “Stars Are Blind” lors de La soirée du Nouvel An de Miley, diffusé le 31 décembre sur NBC.

Lien connexe Lié: Histoire romantique de Miley Cyrus: son mariage avec Liam Hemsworth, ses ex-petites amies et avec qui elle sort maintenant

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.