Pouvez-vous croire que cela fait 10 ans depuis Miley CyrusL’image d’un chéri de Disney est-elle officiellement partie en fumée?

Le dimanche 13 décembre, le chanteur et ancien Hannah Montana star a partagé sur elle Instagram partie de la page de la vidéo désormais tristement célèbre d’elle-même en tant que jeune de 18 ans fumant d’un bang, écrivant: « Joyeux 10e anniversaire à la vidéo révolutionnaire d’une adolescente fumant un bang et disant de la merde à ses amis. (Je ne suis pas sûr que le réalisateur de ce beau film doive être considéré comme un ‘ami’ mais …) «

« Le temps a vraiment passé », at-elle ajouté. « Je me souviens de ça comme si c’était hier ….. J / KJe ne me souviens pas de ça parce que j’étais foutu. »

Elle a également répondu à une question brûlante en écrivant: «#YesItWasReallySalvia #IfYouFindWeedThatDoesThisToYouSHARE».

En décembre 2010, TMZ a posté une vidéo divulguée de Cyrus assis avec des amis et fumant à partir d’un bang, riant et disant qu’elle « fait un petit bad trip ». Cela a marqué la plus grande controverse pour la star jusqu’à présent, dont les comportements publics les plus scandaleux à l’époque comprenaient le port de tenues plus minces que les vêtements approuvés par Disney Channel qu’elle portait Hannah Montana et la pole dance sur scène aux Teen Choice Awards.