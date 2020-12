Miley Cyrus a brisé l’image d’un style de vie de conte de fées que la plupart des gens pensaient avoir avec son ex-mari Liam Hemsworth.

Le chanteur de Wrecking Ball, 28 ans, s’est séparé de l’acteur australien, 30 ans, en août 2019 – huit mois seulement après avoir noué le nœud lors d’une cérémonie intime entourée d’êtres chers.

Et bien qu’ils se connaissent depuis 2009, leur union malheureuse s’est vite transformée en poussière.

Admettant qu’il y avait juste « trop ​​de conflit » entre les deux, Miley a admis que la drogue et l’alcool ont rapidement tourmenté leur relation « innocente ».

Apparaissant sur la couverture du numéro de janvier de Rolling Stone, Miley a déclaré à la publication qu’elle comptait fortement sur des substances pour la faire passer à travers 2017 et 2018, admettant que ces années n’étaient rien d’autre qu’une période sombre pour elle.







(Image: Getty Images)



« Il y a quelques années, j’avais l’impression de vivre un conte de fées. Ce n’était vraiment pas le cas », a-t-elle avoué.

«À ce moment-là, mes expériences avec les drogues et l’alcool et le cercle des gens autour de moi n’étaient pas satisfaisants ou durables ou n’allaient jamais m’amener à mon plein potentiel et à mon but.»

Miley et Liam se sont d’abord aperçus sur le tournage du film à succès The Last Song en 2009, et les étincelles ont été instantanées à partir de là.

Bien que pendant la décennie suivante, ils n’aient pas été ensemble tout le temps, ils ont ravivé leur romance ces dernières années et se sont mariés l’année dernière.







(Image: PA)



Mais tout s’est effondré quelques mois seulement après que le duo a dit « Je fais » avec Miley depuis son passage avec Kaitlynn Carter et plus tard Cody Simpson, mais ses aventures n’étaient pas censées durer.

La chanteuse a admis que son image publique était ce qui avait suscité des rumeurs sur sa vie personnelle, admettant que selon la couleur de ses cheveux à l’époque, les gens supposaient à tort si elle était sobre ou non.

«Ils disaient: ‘Ses cheveux sont longs et blonds, elle est saine d’esprit en ce moment. Elle ne peut pas être foutue sous la drogue. C’est quand ses cheveux sont peints ou qu’elle pousse ses cheveux sous les aisselles [that] elle prend de la drogue », se souvient Miley.







(Image: Getty Images)



En réfléchissant à son passé alcoolique, Miley a décidé de devenir sobre après avoir admis publiquement qu’elle aimait la marijuana et les drogues plus dures.

« Je dois rassembler ma merde avant mes 27 ans, parce que 27 ans est le moment où vous franchissez ce seuil pour vivre ou mourir une légende. Je ne voulais pas ne pas en avoir 27 », a-t-elle déclaré. .

Bien que engagée, elle a admis qu’elle n’était pas à l’abri du stress de la pandémie, car elle a déclaré qu’elle avait fait une rechute.







(Image: Rolling Stone)



Mais la pandémie a rendu encore plus difficile pour Miley de ne pas prendre d’alcool ou de drogues, admettant que le verrouillage lui a malheureusement permis de rechuter plus facilement.

Elle a ajouté: « C’était vraiment une lutte. La santé mentale et l’anxiété et tout ça. Je me suis perdue là-bas, et maintenant je suis de retour sur cinq semaines. »

